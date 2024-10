video suggerito

Guasto sulla metro blu M4 a un giorno dall'inaugurazione: circolazione bloccata per oltre mezzora Intorno alle 12 di oggi, domenica 13 ottobre, un guasto tecnico ha fermato la nuova metro M4 di Milano per più di mezzora. Atm: "Un problema informatico". L'inaugurazione della linea che collega Linate e San Cristoforo era avvenuta neanche 24 ore prima.

Arriva a sole 24 ore dall'inaugurazione ufficiale dell'intera linea il primo guasto per la metro blu M4 di Milano, la nuova linea cittadina che collega l'aeroporto di Linate con il centro città e il quartiere di San Cristoforo. Il blocco totale della circolazione è arrivato oggi, domenica 13 ottobre, intorno a mezzogiorno: a causa di un problema tecnico, hanno fatto sapere da Atm, i treni sono rimasti fermi per oltre 35 minuti, causando il blocco totale della circolazione.

I treni sono ripartiti intorno alle 12.40, a velocità rallentata. "Si è trattato di un guasto tecnico che ha riguardato il software Hitachi per la gestione della linea, ora risolto dal fornitore che è intervenuto immediatamente: è stato un problema informatico. I lavori sono comunque in corso", sono state le parole della società che ha in gestione il trasporto pubblico locale. La causa del problema che stamattina ha paralizzato i convogli ultramoderni, interamente automatici (ovvero senza guidatore in testa), resta ancora però tutta da comprendere.