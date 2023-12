La metro blu M4 arriva fino a Segrate (passando dall’Idroscalo): via libera al prolungamento La giunta milanese ha dato il via libera al prolungamento della metropolitana blu da Linate per altre due fermate (Idroscalo-San Felice e Segrate). L’opera sarà finanziata per la maggior parte dal ministero dei Trasporti.

Si allunga la metro blu M4. E dal capolinea di Linate prosegue la sua corsa fino al centro di Segrate, con una tappa intermedia in zona Idroscalo-San Felice.

La giunta di Palazzo Marino ha appena approvato una delibera che dà il via libera al piano di fattibilità tecnico-economica per far arrivare la nuova linea blu della metropolitana dall’attuale capolinea est dello scalo di Linate fino al popoloso comune alle porte di Milano. "Una linea metropolitana che collegherà Segrate al centro di Milano in meno di venti minuti sarà un'opera fondamentale, con un'importante ricaduta sulla nostra città", il commento dell'assessora alla Mobilità Arianna Censi.

Il costo del prolungamento della M4 a Segrate

Il costo stimato, aggiornato alla luce del rincaro dei materiali, è di 470 milioni di euro. L'opera ha già ottenuto un finanziamento di 420 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: il prossimo passo sarà quello di inserire l’opera nel Piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026. Poi sarà la volta della redazione di un progetto definitivo: per finanziare una parte dell'intervento, il Comune di Milano si è anche aggiudicato un bando europeo del valore di 3,5 milioni.

Quali saranno le nuove fermate della M4

La metropolitana M4 attraversa la città dal capolinea est di Linate a quello a sud-ovest di San Cristoforo, e sarà ufficialmente attiva su tutta la linea da dicembre 2024 (al momento offre servizio passeggeri solo tra le prime otto stazioni tra Linate e San Babila). Entro pochi anni, dunque, il percorso della linea blu potrebbe arricchirsi delle fermate Idroscalo-San Felice e Segrate, servendo la città satellite da migliaia di abitanti a due passi dall'Idroscalo e i quasi 40mila cittadini del comune di Segrate.