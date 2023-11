Allerta arancione in Lombardia fino a domani 25 novembre: in arrivo raffiche di vento da 100 km/h La Protezione civile ha diramato l’allerta arancione in Lombardia dalla serata di oggi 24 novembre e fino a domani 25 novembre: in tutta la regione sono attese forti raffiche di vento fino a 100 km/h.

Allerta arancione in Lombardia dalla serata di oggi 24 novembre e fino a domani 25 novembre. Sulla regione sono attesi venti moderati o forti da Nord e sulle Alpi, con raffiche massime fino a 80-90 km/h, e in pianura. Come tiene a precisare la Protezione civile in una nota: "Saranno diffuse anche su buona parte della pianura centro-occidentale, con alta probabilità di valori di raffica massimi superiori 60 km/h (si prendono in considerazione anche le prime 6 ore di sabato 25 novembre".

E poi si legge: "Per quanto riguarda la zona omogenea del Nodo Idraulico di Milano, si specifica una moderata probabilità di raffiche superiori a 80 km/h, seppur per un limitato periodo di tempo di 1-2 ore tra le 18:00 e le 03:00, con bassa possibilità di raggiungimento di velocità massime fino 100-110 km/h. Si specifica il possibile raggiungimento, seppur con probabilità bassa o molto bassa e in forma più isolata, delle medesime velocità su prealpi occidentali e pianura centrooccidentale".

Le raffiche di vento si presenteranno anche nella giornata di domani 25 novembre: "Sono previste forti raffiche da Nord su bassa pianura occidentale a Appennino. Si attendono, nel corso della mattinata e nel pomeriggio, condizioni ventose su buona parte della regione, con velocità medie orarie generalmente comprese tra 20 e 40 km/h e raffiche massime fino a 60 km/h".

Gli esperti tengono inoltre a precisare che i venti assumeranno quasi ovunque caratteristiche di foehn: le raffiche più forti sia nella notte di oggi che domani si verificheranno soprattutto nella valli alpine e prealpine. Per il forte vento è richiesta la massima attenzione. Molti sindaci hanno già disposto la chiusa dei parchi.