Il sindaco di Milano annuncia la linea rosa M6: quando inizieranno i lavori e quale sarà il possibile percorso "A Milano faremo un'altra metropolitana e stiamo mettendo a punto il tracciato": lo precisa il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Ecco quello che si sa finora sulla linea rosa M6.

A cura di Giorgia Venturini

Il tempo di inaugurare tutta la linea blu M4 della metropolitana milanese ed è già tempo di pensarne a una nuova. Lo ha precisato il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante una sua diretta Instagram pochi giorni fa e il progetto sembra essere già ben definito. "A Milano faremo un’altra metropolitana e stiamo mettendo a punto il tracciato", aveva detto.

E oggi 12 ottobre all'inaugurazione delle nuove fermate della metropolitana M4 a Milano il sindaco ha poi precisato: "Poi sogno la M6. Siamo indietro ma il trasporto pubblico locale e le metropolitane sono fondamentali, soprattutto associando i lavori di superficie che cambiano il volto della città. L'idea di voler andare avanti è crescita, è sentimento di tutti, lavoro di tanti sindaci prima di me. Quando la politica fa la sua parte può far vedere i risultati". Nessun dubbio dunque, resta però ora da capire dove e quando inizieranno i lavori in città. Su una futura M6 ora non si hanno certezze.

I fondi potrebbero essere già stanziati

Il progetto su carta potrebbe essere in cantiere da tempo. Nella primavera del 2022 già il governo Draghi aveva assegnato 732,2 milioni di euro destinati alla metropolitana milanese: parti di questi soldi erano serviti per uno studio di fattibilità della M6. Uno studio che ci sarebbe stato e che si concentrava sulla fattibilità o meno dell'idea.

Il possibile percorso delle linea rosa M6

Il percorso resta ancora un mistero, ma le prime indiscrezioni fanno pensare che uno dei due capolinea potrebbe essere Ponte Lambro. C'è poi chi ipotizza l'altro invece a Quarto Oggiaro. Tra le ipotesi anche quella di una fusione della M6 con la linea rossa (M1) ldove la M1 si biforca, a Pagano, per arrivare fino a Baggio. Certo è che la nuova M6 potrebbe essere la linea rosa e avrebbe 37 nuove fermate. Se così fosse incrocerebbe la M1 a Pagano, la M2 a Porta Genova e la M3 a Porta Romana (poi è stato anche ipotizzato un incrocio con la M5 a Domodossola e con la M3 a Missori o a Rogoredo). Al momento sono tutte ipotesi, bisognerà avere ancora un po' di pazienza per capire tutti i dettagli.