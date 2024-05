video suggerito

Milano avrà una nuova metropolitana: quale potrebbe essere il percorso della metro M6 rosa Milano avrà in futuro un'altra metropolitana: si tratta della metro rosa M6. "Stiamo mettendo a punto il tracciato", ha annunciato il sindaco Beppe Sala. Ecco le possibili fermate.

Ormai è quasi ufficiale: Milano avrà in futuro un'altra metropolitana. Si tratta della metro "rosa" M6.

"A Milano faremo un’altra metropolitana e stiamo mettendo a punto il tracciato”, ha infatti annunciato il sindaco Beppe Sala in diretta Instagram mercoledì 8 maggio. E non solo. “Una volta aperta la seconda tratta della M4 da San Babila a San Cristoforo abbiamo in programma di progettare un prolungamento con altre due fermate: Idroscalo e Segrate“, dove è prevista la porta Est dell’Alta velocità ferroviaria.

Quale potrebbe essere il percorso della nuova metro M6 a Milano

Ma quale potrebbe essere il tracciato della nuova metropolitana? In ogni caso, i lavori per la realizzazione della metro M6 non partirebbero prima delle Olimpiadi Milano – Cortina del 2026. Tempi indefiniti, e percorso ancora da tracciare: quel che è certo e che la nuova linea si snoderebbe da sud est a nord ovest, collegando quartieri mai neanche sfiorati dalla metropolitana (come la zona di Ponte Lambro) e gli ex scali ferroviari riqualificati. L'idea, secondo gli ultimi progetti, sarebbe quella di completare la "Circle Line" milanese iniziata con la metro M4 blu e di offrire ai passeggeri ben 12 stazioni di interscambio con M2, M3, M4, M5 e passanti ferroviari.

Il progetto della metropolitana da Ponte Lambro a Merlata

Una prima ipotesi prevede la partenza dei convogli della metropolitana da Ponte Lambro verso piazzale Cuoco (toccando la Santa Giulia Arena che ospiterà i prossimi Giochi), per arrivare a Lodi Tibb e proseguire giù verso la Barona, percorrendo poi la circonvallazione della 90 con le fermate Santa Rita, Canottieri, M4 Frattini, M1 Bande Nere, Rembrandt, M5 Segesta, M1 QT8, Accurso Cagnola, Santorre Musocco, Certosa, Quarto Oggiaro Centro, Vialba, Roserio. Capolinea, il nuovo quartiere Merlata MIND.

Le fermate del tracciato fino a Opera

Un secondo progetto, invece, potrebbe vedere realizzati i due diversi capolinea a sud (Ponte Lambro a est e Noverasco verso Opera), a nord ovest con Baranzate e Bresso. In mezzo Quintosole, Macconago, Selvanesco, Vigentino e Morivione, per poi proseguire con fermate in zona Tibaldi/Bocconi, Santa Sofia, Cinque Vie/via Torino, Cadorna, Sarpi, Arco della Pace, Ghisolfa e Gerusalemme. Da qui la biforcazione: verso Bresso il tracciato prosegue via Lancetti, Maciachini, Niguarda, Parco Nord; verso Baranzate via Bullona, Monteceneri, Cagnola, Certosa, Quarto Oggiaro, Musocco, Vialba, Roserio.