Milano potrebbe avere un’altra metropolitana: la proposta del governo sulla Linea 6 Il governo ha intenzione di finanziare la nuova metropolitana M6 di Milano: l’ha annunciato oggi il sottosegretario Alessandro Morelli. “L’auspicio dell’esecutivo è che la linea possa terminare a Opera, in concomitanza della nuova ferrovia che porta a Genova”

All'alba dell'inaugurazione della prima tratta della nuovissima metro blu M4, che dal 4 luglio collegherà l'aeroporto di Linate al centro di Milano, corre la voce di un'altra linea sotterranea in arrivo: è la metro numero 6, di cui si discute dai tempi della giunta guidata da Letizia Moratti (2006-2011).

Oggi quel progetto, dopo un primo finanziamento dello studio di fattibilità, torna ancora a far parlare di sé. E lo fa attraverso le parole di Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica (nonché ex viceministro alle Infrastrutture nel governo Draghi). "Il governo intende investire sul piano economico finanziario di progettazione della nuova metropolitana M6 di Milano", l'annuncio durante l'evento Direzione Nord, a Palazzo delle Stelline. "L’auspicio dell’esecutivo è che la metropolitana possa terminare a Opera, in concomitanza della nuova ferrovia che porta a Genova”.

Il governo vuole la metropolitana M6 a Milano

"Si tratta di una grande operazione", il commento di Morelli. Che tira intanto una stoccata al sindaco milanese Beppe Sala. "Il Comune di Milano non sembra però della stessa idea. Vediamo se sarà meno provinciale di quanto è stato fino ad oggi”. Lo stesso Beppe Sala che, di recente, in visita ai cantieri della metro M4 insieme a Matteo Salvini aveva dichiarato: "Il sogno della metro M6 c'è, ma prima mettiamo in sicurezza quello che c'è. Ci sono delle priorità, e serviranno sicuramente tempi lunghi".

Quale potrebbe essere il percorso della metro M6

In ogni caso, i lavori per la realizzazione della metro M6 non partirebbero prima delle Olimpiadi Milano – Cortina del 2026. Tempi indefiniti, e percorso ancora da tracciare: quel che è certo e che la nuova linea si snoderebbe da Sud Est a Nord Ovest, collegando quartieri mai neanche sfiorati dalla metropolitana (come la zona di Ponte Lambro) e gli ex scali ferroviari riqualificati. L'idea, secondo gli ultimi progetti, sarebbe quella di completare la "Circle Line" milanese iniziata con la metro M4 blu e di offrire ai passeggeri ben 12 stazioni di interscambio con M2, M3, M4, M5 e passanti ferroviari.

L'ipotesi più concreta? Partenza da Ponte Lambro verso piazzale Cuoco (toccando la Santa Giulia Arena che ospiterà i prossimi Giochi), per arrivare a Lodi Tibb e proseguire giù verso la Barona, percorrendo poi la circonvallazione della 90 con le fermate Santa Rita, Canottieri, M4 Frattini, M1 Bande Nere, Rembrandt, M5 Segesta, M1 QT8, Accurso Cagnola, Santorre Musocco, Certosa, Quarto Oggiaro Centro, Vialba, Roserio. Capolinea, il nuovo quartiere Merlata MIND.