Quando arriva la metropolitana blu M4 in centro a Milano: c’è la data ufficiale Martedì 4 luglio, con l’inaugurazione della fermata San Babila, i treni della nuova metropolitana blu M4 arriveranno in centro a Milano. “Apriremo la prima metà della linea che da Linate va in Duomo in soli 14 minuti”, le parole del sindaco Beppe Sala.

Sarà martedì 4 luglio il giorno in cui, con l'inaugurazione della fermata San Babila, la nuova linea della metropolitana M4 raggiungerà finalmente il centro storico di Milano. Ad annunciarlo il sindaco in prima persona, durante un evento pubblico: "Il 4 luglio apriremo la prima metà della nuova metropolitana, che da Linate va in Duomo in soli 14 minuti", le parole di Beppe Sala. Dal 10 giugno infatti la linea blu è completamente chiusa, per permettere i collaudi necessari alla prossima riapertura.

Le prossime aperture della metro blu M4 a Milano

La linea M4 della metropolitana di Milano è stata inaugurata lo scorso 26 novembre 2022, con l'apertura delle prime sei stazioni: dall'aeroporto di Linate a piazzale Dateo e al passante ferroviario, attraverso le fermate di Repetti, Forlanini, Argonne, Susa e Dateo. Ora è in arrivo il collegamento diretto con il centro, che permetterà di raggiungere piazza San Babila (e quindi il Duomo) direttamente dall'aeroporto cittadino.

Nei prossimi mesi sarà prevista anche l'apertura delle restanti fermate che compongono l'intera tratta della linea blu. Dopo la fermata di San Babila a luglio, seguirà l'inaugurazione della stazione di Sforza Policlinico, nei pressi dell'ospedale e dell'Università Statale, dove è previsto un interscambio con la linea gialla M3. Entro il 2024 saranno poi inaugurate tutte le stazioni che coprono i 15 chilometri di estensione della nuovissima linea: Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio (con interscambio linea verde M2), Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri e infine il capolinea San Cristoforo, a Sud Ovest della città.

I lavori alla M4 in via Santa Sofia

Orari e frequenza della metro blu M4 di Milano

Una volta completata, la linea M4 sarà lunga circa 15 chilometri: potrà trasportare circa 24mila passeggeri all'ora, ovvero circa 86 milioni di persone in un anno. La flotta dei treni blu sarà inoltre composta da 47 treni a guida automatica e garantirà una frequenza di 75 secondi, che arriverà a 90 secondi negli orari di punta.