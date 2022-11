Oggi apre la m4 di Milano: viaggi gratis per due giorni sulla metro blu linea Linate-Dateo Oggi sabato 26 novembre alle 12.30 verrà inaugurata il tratto della nuova metropolitana M5 che collega Linate a Dateo: oggi e domani si viaggerà gratis.

Oggi sabato 26 novembre alle 12.30 è il giorno e l'ora dell'inaugurazione della nuova linea metropolitana di Milano M4. Mezzora dopo mezzogiorno prenderà il via la prima corsa ufficiale che collega Linate a Dateo: il viaggio sarà gratis fino a domenica sera. Tutto è pronto: anche tutte iniziative organizzate nel viale completamente rifatto che ospita anche campo sportivi.

La festa di inaugurazione

Oggi prenderanno il via i festeggiamenti anche perché è l'occasione – come precisa il Comune – per riconsegnare ai cittadini quegli spazi del loro quartiere per mesi e mesi diventati un cantiere per la nuova metropolitana.

Tutto a beneficio nei residenti: il parterre centrale si trova in viale Argonne e proseguirà fino a piazzale Susa. Qui si troveranno nuovi giochi per bambini, un'area dedicata alle attrezzature per il fitness, campi da calcio, basket e tavoli da ping pong. Non mancheranno piste ciclabili e aree cani. Con la prima corsa della metro prenderanno il via anche i festeggiamenti.

Viaggi gratis fino a domenica sera

Per due giorni si potrà viaggiare gratis su tutta la linea. La prima corsa è fissata per oggi 26 novembre alle 12.30 e i viaggi gratis proseguiranno fino a domani domenica 27 novembre quando chiunque potrà decidere di inaurare il tragitto che dall'aeroporto di Linate collega Dateo. La nuova corsa permetterà di collegare l'aeroporto e anche in questo caso sarà senza conducente, esattamente come la linea Lilla.

La fine dei lavoro nel 2024

Non è che però il primo tratto della nuova metro: entro giugno del prossimo anno si potrà viaggiare fino a San Babila. Il completamento dell'intera corsa è previsto nel 2024 quando capolinea sarà San Cristoforo. La M4 conterà 21 stazioni e viaggerà per 15 chilometri.