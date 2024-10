video suggerito

Chiude la M2 di Milano dal 7 ottobre 2024, partono i lavori tra Centrale e Piola: orari e bus sostitutivi Lunedì 7 ottobre 2024 inizieranno i lavori sulla M2 della metro di Milano per un intervento di manutenzione straordinaria nella galleria che va da Centrale e Piola. Il cantiere della M2 quindi porterà alla chiusura della tratta dalle ore 21 in poi. I lavori dureranno fino al 20 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Lunedì 7 ottobre 2024 partiranno i lavori sulla linea M2 della metro di Milano per un intervento di manutenzione straordinaria nella galleria che va da Centrale e Piola. Il cantiere della M2 quindi porterà alla chiusura della tratta. L'azienda trasporti milanesi (Atm) ha fatto sapere che la tratta chiuderà dalle ore 21 in poi: saranno disponibili sia bus che treni sostitutivi. I lavori dureranno fino al 20 dicembre.

Cantiere M2 a Milano, quando chiude la linea da Centrale e Piola: gli orari

I lavori inizieranno lunedì 7 ottobre e termineranno il 20 dicembre. La linea chiuderà dalle 21 e fino al termine del servizio per consentire ai tecnici di poter operare. Atm ha comunicato che saranno però messi a disposizione sia bus che treni sostituitivi.

I bus sostitutivi tra Centrale e Piola nelle due direzioni

Dopo le 21 i treni M2 sono sostituiti dai filobus 90 e 91. A Centrale fermeranno in piazza Luigi di Savoia. A Caiazzo in via Pergolesi, angolo di piazza Caiazzo. A Loreto in via Stradivari, angolo piazza Argentina. A Piola in viale Gran Sasso, angolo piazzale Piola.

Treno sostitutivo tra Piola e Lambrate nelle due direzioni

Dopo le 21 le stazioni di Lambrate e Piola, nelle due direzioni, avranno un treno che farà avanti e indietro sullo stesso binario. A Lambrate sarà possibile prendere il treno sull'altro binario per continuare il viaggio verso Piola o verso Gessate/Cologno.

Come cambiare linea dopo le 21

Dopo le 21 chiuderà anche la stazione M2 di Loreto. Per cambiare tra M1 e M2 si potrà utilizzare la stazione di Cadorna. Invece alla stazione Centrale si potrà sempre cambiare tra M2 e M3 anche dopo le 21. Tra Centrale e Lambrate si potrà usare anche il bus 81.

Gli orari degli ultimi treni sulla M2 tra Centrale e Piola

Dal lunedì al venerdì per Gessate:

Da Abbiategrasso l’ultimo treno parte alle 20.33 e passa da Centrale alle ore 20.52.

e passa da Da Assago l’ultimo treno parte alle ore 20.14 e passa in Centrale alle ore 20.38

Per Cologno invece:

Da Abbiategrasso l’ultimo treno parte alle ore 20.23 e passa da Centrale alle ore 20:42

e passa da Da Assago l’ultimo treno parte alle ore 20.33 e passa in Centrale alle ore 20.56

Per Assago:

Da Cologno Nord l’ultimo treno parte alle ore 20:38 e passa a Piola alle ore 20:56

Per Abbiategrasso:

Da Gessate l’ultimo treno parte alle ore 20:16 e passa a Piola alle ore 20:50

Il sabato invece, ci saranno orari diversi:

Per Gessate:

Da Abbiategrasso l’ultimo treno parte alle ore 20:30 e passa da Centrale alle ore 20:50

Per Cologno:

Da Assago l’ultimo treno parte alle ore 20:32 e passa in Centrale alle ore 20:55

Per Assago:

Da Cologno Nord l’ultimo treno parte alle ore 20:38 e passa a Piola alle ore 20:56

Per Abbiategrasso

Da Gessate l’ultimo treno parte alle ore 20:16 e passa a Piola alle ore 20:50

Infine per le domeniche e i festivi in settimana, le cose cambieranno ulteriormente:

Per Gessate:

Da Abbiategrasso l’ultimo treno parte alle ore 20:15 e passa da Centrale alle ore 20:34

e passa da Da Assago l’ultimo treno parte alle ore 20:25 e passa in Centrale alle ore 20:48

Per Cologno:

Da Assago l’ultimo treno parte alle ore 20:03 e passa in Centrale alle ore 20:27

e passa in Da Abbiategrasso l’ultimo treno parte alle ore 20:36 e passa da Centrale alle ore 20:55

Per Assago:

Da Cologno Nord l’ultimo treno parte alle ore 20:02 e passa a Piola alle ore 20:19

e passa a Da Cascina Gobba l’ultimo treno parte alle ore 20:39 e passa a Piola alle ore 20:49

Per Abbiategrasso:

Da Gessate l’ultimo treno parte alle ore 20:24 e passa a Piola alle ore 20:57

e passa a Da Cologno Nord l’ultimo treno parte alle ore 20:24 e passa a Piola alle ore 20:42