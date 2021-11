Riapertura Teatro Lirico di Milano, lo slogan lo scelgono i cittadini: in Giuria Pozzetto e Moratti A poche settimane dalla riapertura del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, il direttore del teatro Matteo Forte ha organizzato un’iniziativa che coinvolge direttamente i milanesi. I cittadini potranno inviare un proprio pensiero che, se votato dalla Giuria composta anche da Massimo Moratti e Renato Pozzetto, potrà diventare il nuovo slogan del Lirico. Ecco come fare.

È partito il countdown per la riapertura, attesissima in città, del teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Il percorso che porterà all'inaugurazione, prevista entro la fine del 2021, sarà arricchito dal "messaggio-simbolo" che rappresenti l'importanza di quello che per i milanesi è stato e tornerà ad essere, dopo oltre vent'anni, un punto di riferimento della città.

Riapre il Teatro Lirico di Milano, lo slogan lo scelgono i milanesi

Così, il direttore del teatro Matteo Forte ha organizzato un evento virtuale dando la possibilità a tutti di inviare il proprio slogan, "un'esclamazione, un pensiero, un’istantanea in grado di rappresentare il passato, il presente e il futuro di uno dei punti di riferimento della cultura milanese". A giudicare le proposte arrivate, che contano già 1.500 invii, spiega Forte "sarà una giuria d’eccellenza" composta da eccellenze milanesi che portano il come di Ornella Vanoni, Katia Follesa, Dalia Gabershik, Massimo Moratti, Paolo Jannacci e Renato Pozzetto. I milanesi potranno dunque essere protagonisti in vista della riapertura del Lirico con un tocco personale.

Come inviare il proprio slogan

Tutti, possono inviare la propria proposta accedendo al sito internet www.heart-social.com, al sito del Comune di Milano o a quello del Teatro Lirico Giorgio Gaber. Una volta raggiunta la pagina web, sarà necessario cliccare sul banner "Scegli lo slogan del Lirico" e inoltrare il proprio messaggio. Si ha tempo fino a fine novembre. Soddisfatto della partecipazione il direttore Forte che ha detto: "Ci auguriamo che questi 1.500 messaggi arrivati possano diventare molti di più". Per questo motivo ha ribadito l'invito a "tutti coloro che ne avranno piacere a partecipare all'iniziativa".