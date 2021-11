Milano: Teatro alla Scala, un positivo nell’orchestra tedesca, rinviati i concerti di Barenboim Un caso sospetto di Covid-19 ha portato al rinvio di due concerti al Teatro della Scala. Sono infatti necessarie delle verifiche per garantire la massima sicurezza di tutti, fanno sapere dalla direzione. Il maestro Barenboim si è reso disponibile a esibirsi in un recital di pianoforte domani sera, giovedì 4 novembre, alle 20.

A cura di Simona Buscaglia

Un caso sospetto di Covid-19 ha causato il rinvio di due concerti, previsti per stasera e per domani, giovedì 4 novembre, al Teatro della Scala di Milano. Il caso sospetto riguarderebbe un componente della Staatskapelle Berlin e sarebbe emerso nella giornata di oggi. Lo ha annunciato la Scala in una comunicazione diffusa sui suoi canali social. Le verifiche si sono rese necessarie per garantire la massima sicurezza di tutti: orchestra, maestranze scaligere e pubblico. Daniel Barenboim, che avrebbe dovuto dirigere la sua orchestra nei due concerti programmati alla Scala, si è reso disponibile a esibirsi in un recital al pianoforte domani sera, 4 novembre, alle 20 eseguendo le tre ultime sonate di Beethoven.

Come funzionano i rimborsi

Gli abbonati del ciclo "Orchestre ospiti" potranno accedere con il proprio abbonamento al Recital di pianoforte di Daniel Barenboim del 4 novembre alle ore 20. Riceveranno il rimborso per il tagliando del concerto in programma il 3 di novembre, secondo le modalità che verranno comunicate per email. Chi, al contrario, non è invece interessato a partecipare al Recital di pianoforte, potrà richiedere il rimborso anche per il concerto del 4 novembre. Gli acquirenti dei biglietti del concerto del 3 novembre che hanno acquistato i biglietti online potranno ottenere il rimborso dell'importo in modo automatico, con riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto, oppure, chi ha comprato i ticket in biglietteria potrà scrivere un'email a rimborsi@fondazionelascala.it con in allegato copia del biglietto e le proprie coordinate bancarie per il bonifico.