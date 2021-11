In 4mila al presidio no vax di Kennedy a Milano: tra la folla anche il nipote di Letizia Moratti Tra la folla che nel pomeriggio di oggi si è radunata all’Arco della Pace di Milano per ascoltare uno dei leader globali del movimento, Kennedy jr, c’è anche il nipote di Letizia Moratti, Angelomario, secondogenito di Massimo Moratti.

A cura di Giorgia Venturini

C'è anche chi non ti aspetti tra la folla che nel pomeriggio di oggi ha invaso l'Arco della Pace a Milano per partecipare al presidio di Robert Kennedy Jr, uno dei leader globali del movimento contro il vaccino anti Covid nonché nipote dell’ex presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald, da qualche giorno in Italia. A fare foto e a parlare con lui c'è anche il figlio di Massimo Moratti, nonché nipote della vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, Angelomario. Proprio in questi ultimi giorni la zia ha invitato nuovamente i lombardi a vaccinarsi per evitare così l'aumento di contagi in regione e le sue conseguenti restrizioni. Oggi invece il nipote, figlio del fratello di suo marito, fotografa Kennedy Jr, avvocato 67enne che fa parte delle 12 persone che da sole hanno creato disinformazione sui social contro il vaccino negli Stati Uniti. Una volta uscita la lista, stilata dal Center for Countering Digital Hate e dall’Anti-Vax Watc, la nota famiglia americana ha preso le distanze Bob Kennedy jr. Al termine del presidio, Moratti jr e Kennedy jr hanno lasciato la piazza insieme: sono saliti sulla stessa macchina. Resta da capire ora se il nipote di Letizia Moratti era alla manifestazione come sostenitore o meno del movimento no vax.

Intanto alle 17.20 sono pochissimi i no green pass che si sono radunati in piazza Fontana: appuntamento fisso invece degli ultimi 16 weekend. La folla è tutta concentrata all'Arco della Pace: da qui i manifestanti si stanno disperdendo per altre vie della città. Resta da capire se sono diretti anche nel centro storico. Per la prima volta però il centro è vietato ai manifestanti: durante la settimana il Viminale ha annunciato il divieto ai cortei di farsi strada tra le vie del commercio. Intanto in Duomo è presenta la polizia con mezzi blindati. Ora i manifestanti sono arrivati in piazza Duomo.

Piazza Fontana alle 17 di oggi

(Ha collaborato Simone Giancristofaro)