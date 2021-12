Al presidio dei no green pass a Milano anche il virologo Pregliasco: “Sono qui per capire” Anche Fabrizio Pregliasco si è presentato al presidio dei no green pass di Milano di oggi all’Arco della Pace. Il virologo ha spiegato di voler capire le ragioni degli scettici del vaccino.

Il virologo Fabrizio Pregliasco

Ospite inaspettato oggi al presidio dei no green pass milanesi all'Arco della Pace. Tra le poche centinaia di manifestanti che hanno preso parte al sit-in di protesta, è comparso ad un cerco punto anche il virologo e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi Fabrizio Pregliasco. Il medico, che si è fatto strada tra la gente accompagnato da una troupe televisiva e due bodyguard, ha spiegato di essere andato all'Arco per "conoscere dal vivo e sentire quelle che possono essere le negatività e i motivi che ho visto spesso legati ai dubbi sulla comunicazione sui vaccini".

No green pass all'Arco della Pace, Pregliasco insultato

Il virologo, notato quasi immediatamente dai manifestanti, è stato raggiunto da offese e insulti. Una persona gli ha urlato di pentirsi "dei tuoi peccati e delle menzogne che hai raccontato". A ciò, Pregliasco ha risposto dicendosi dispiaciuto e di essere all'Arco solo perché "credo che ci sia la libertà di esserci, di capire, di ascoltare e di confrontarsi". Ai molti che gli hanno urlato frasi ingiuriose, tra le quali "sei il principe dei bioterroristi", si sono contrapposti altrettanti che si sono detti felici e soddisfatti di essere stati ascoltati dal virologo.

Poche centinaia i manifestanti presenti

La manifestazione che ha contato pochissime centinaia di persone si è svolta in tranquillità e i manifestanti non hanno provato a dare vita ad un corteo, vietato, a differenza di quanto accaduto sabato scorso in piazza Duomo quando le poche decine di presenti sono state immediatamente fermate dalle forze dell'ordine che hanno proceduto anche all'identificazione dei più esagitati.