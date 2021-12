Il Teatro Lirico di Milano riapre il 22 dicembre dopo 20 anni: ipotesi open day per visitarlo gratis Il 22 dicembre finalmente riaprirà il Teatro Lirico di Milano, chiuso oltre vent’anni fa. Ad inaugurare il nuovo corso del teatro, i comici Ale e Franz.

Tic tac, tic tac. Il conto alla rovescia per la riapertura del Teatro Lirico di Milano è agli sgoccioli. Tra 19 giorni, il 22 dicembre 2021, lo storico teatro ora intitolato a Giorgio Gaber riaprirà i battenti dopo oltre vent'anni dall'ultima volta. Ne dà comunicazione il direttore Matteo Forte che aggiunge come saranno Ale e Franz, comici usciti da Zelig e apprezzati da tutto il pubblico italiano, ad inaugurare il nuovo corso del Lirico. Ma c'è di più, perché secondo quanto raccolto da Fanpage.it, gli organizzatori stanno riflettendo sulla possibilità di organizzare un open day nel weekend antecedente a Natale così da permettere ai cittadini di vedere il teatro riammodernato e messo a nuovo.

La riapertura del Teatro Lirico di Milano arriva sedici giorni dopo l'entrata in vigore del Super Green Pass, attesa per il 6 dicembre. La nuova certificazione verde, cosiddetta rafforzata, verrà rilasciata solamente a coloro che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid o hanno superato la malattia. Il Super Green Pass servirà per accedere a teatri e cinema, ristoranti, bar, stadio e impianti al chiuso, oltre che per treni a lunga percorrenza e aerei. Il "vecchio" green pass, quello ottenibile anche con un tampone rapido negativo, resterà valido solo per usufruire dei mezzi pubblici del trasporto locale e recarsi a lavoro. Nemmeno l'ipotesi di passaggio in zona gialla della Lombardia frenerebbe la ripartenza del Lirico, in quanto con l'introduzione del Super Green Pass la capienza dei teatri (e dei cinema) resterà al cento per cento.