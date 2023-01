Resta in carcere il 15enne che ha spinto contro un treno in transito un coetaneo per gelosia Il complice è stato trasferito per una comunità. Per entrambi è stata confermata l’imputazione di tentato omicidio e tentata rapina.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Resta in carcere il ragazzo di 15 anni che ha spinto un suo coetaneo contro un treno in transito alla stazione di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio. Mentre per il suo amico è complice è stato disposto il collocamento in comunità.

L'udienza preliminare

Si è svolta nella giornata di oggi, sabato 28 gennaio, l'udienza preliminare a carico dei due minori che hanno organizzato una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di un loro coetaneo che aveva semplicemente scambiato dei massaggi con la ex fidanzata di uno di loro.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Milano non ha convalidato il fermo per i due ragazzi, ma ha ugualmente disposto la misura cautelare del collocamento presso l’istituto di pena minorile per quello che ha spinto il 15enne contro il treno e il trasferimento in una comunità per il suo complice.

Leggi anche Ragazzino di 14 anni spinto contro un treno in corsa per rubargli la felpa: è ricoverato in ospedale

Benché il Gip abbia ritenuto, infatti, che non vi sia il pericolo di fuga per i due imputati, ha comunque confermato capi di imputazione di tentato omicidio e di tentata rapina nei confronti del ragazzo, che ha rischiato di morire.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto è stato possibile appurare anche grazie alle telecamere della stazione, che hanno ripreso la scena, i due adolescenti si sono avvicinati al ragazzo con l'obiettivo di punirlo e derubarlo perché aveva chattato con la ragazza che aveva frequentato uno di loro.

È stata quindi smentita l'ipotesi iniziale che il fatto sia avvenuto con l'unico scopo di rubare alla vittima la felpa che indossava. Intanto, però, il 15 ha perso la memoria per diverse ore e ha riportato gravi lesioni insieme seguito all'aggressione.