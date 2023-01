Ragazzino di 15 anni spinto sotto un treno per una felpa: due coetanei indagati per tentato omicidio Un ragazzino di 15 anni è stato spinto sotto un treno da due coetanei solo per una felpa: i due ragazzini sono stati fermati per tentato omicidio e tentata rapina.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono indagati per tentato omicidio e tentata rapina i due minorenni che nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 25 gennaio, avrebbero spinto sotto un treno in transito un loro coetaneo. Lo avrebbero fatto solo per una felpa. L'episodio si è verificato alla stazione ferroviaria di Seregno, comune in provincia Monza e Brianza. Il 15enne ha riportato un importante trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il 15enne stava aspettando il treno con un amico

All'orario di uscita delle scuole, i minorenni si sarebbero ritrovati tutti in stazione. Il quindicenne si trovava sul binario 2 e stava aspettando il treno che lo avrebbe poi portato a Lentate sul Seveso. Si trovava con un amico quando un gruppetto, formato con i due presunti responsabili, lo avrebbe puntato. I ragazzini lo avrebbero minacciato per avere la sua felpa Lacoste.

Al suo rifiuto, i due lo avrebbero spinto sotto il treno e sarebbero poi scappati. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118: il quindicenne è stato trasferito in ospedale in codice giallo con un trauma cranico. L'adolescente è stato ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Leggi anche Ragazzo picchiato e sfregiato al volto con una lattina dopo una partita di calcio in oratorio

I due adolescenti sono indagati per tentato omicidio e tentata rapina

A rintracciare i due presunti responsabili sono stati gli agenti della Squadra Mobile insieme agli investigatori della polizia ferroviaria. Dopo averli trovati, sono stati portati in Questura. Il pubblico ministero della Procura del Tribunale dei Minori ha poi deciso di disporre il fermo indiziato per tentato omicidio e tentata rapina. Entrambi sono stati portati nel centro di prima accoglienza di Torino.