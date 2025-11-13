Rapiscono un 17enne nel Pavese e chiedono 5mila euro di riscatto: due arresti

I carabinieri di Pavia hanno arrestato due giovani per sequestro di persona e rapina. Lo scorso marzo avrebbero rapito un 17enne per alcune ore chiedendo un riscatto di 5mila euro.

Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri lo scorso martedì 11 novembre a Landriano (in provincia di Pavia) con l'accusa di sequestro di persona e rapina. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero stati loro lo scorso marzo a picchiare, sequestrare e abbandonare un minorenne con lo scopo di chiedere un riscatto alla sua famiglia pari a 5mila euro. Durante l'aggressione, gli avrebbero rubato anche il cellulare.

L'episodio era andato in scena lo scorso 2 marzo a Landriano. Due soggetti avrebbero attirato l'attenzione di un ragazzo di 17 anni e, dopo averlo picchiato, lo avevano costretto a salire con loro a bordo di un'auto presa a noleggio. I rapitori, dopo aver sottratto il cellulare alla loro vittima, avevano telefonato ai suoi familiari chiedendo un riscatto di 5mila euro per la sua liberazione. Dopo ore di trattative, il ragazzo era stato abbandonato in piazza Bilbao, nella periferia sudovest Milano, tra i quartieri Barona e San Cristoforo, poco prima che potessero arrivare le forze dell'ordine.

Le indagini dei carabinieri del nucleo Investigativo di Pavia, coordinati dalla Procura, si sono protratte per diversi mesi. Alla fine, gli investigatori sono riusciti a identificare i due sospettati e, su disposizione del gip del Tribunale di Pavia, lo scorso 11 novembre hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due dovranno rispondere di sequestro di minorenne a scopo di estorsione e di rapina.