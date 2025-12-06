Coppia di 18enni picchiata da un gruppo di ragazzi per una sigaretta: denunciati 2 minorenni, si cercano gli altri

Un ragazzo e una ragazza di 18 anni sono stati aggrediti a Pavia il 5 dicembre da un gruppo di giovani. Due di loro, entrambi minorenni, sono stati identificati e denunciati, si cercano gli altri.

Foto di repertorio

Una coppia di 18enni è stata aggredita e picchiata da un gruppo di giovani all'autostazione di Pavia nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 dicembre. La violenza sarebbe esplosa dopo il loro rifiuto di offrire una sigaretta. La polizia, che ha acquisito alcuni filmati ripresi con il cellulare da diversi testimoni, hanno già identificato due compenti del gruppo. Entrambi minorenni, sono stati denunciati per lesioni e porto abusivo di armi.

L'aggressione è andata in scena nel pomeriggio del 5 dicembre all'autostazione di viale Trieste a Pavia. Stando a quanto ricostruito finora, un gruppo composto da circa sette giovani si sarebbe avvicinato a una coppia di 18enni chiedendo loro una sigaretta. Davanti al loro rifiuto, i ragazzi avrebbero iniziato a prendere a schiaffi la ragazza. Il fidanzato avrebbe cercato di difenderla, ma è stato a sua volta picchiato dal branco.

I due 18enni si sono fatti, poi, medicare al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. La ragazza è stata dimessa con una prognosi di tre giorni, mentre al ragazzo è stata diagnosticata una prognosi di sette giorni. L'aggressione è stata filmata da alcuni testimoni con i loro cellulari. La polizia ha acquisito i filmati e ha ascoltato i presenti e le due vittime per ricostruire quanto accaduto. Nel giro di poche ore, gli agenti sono riusciti a identificare due componenti del gruppo: entrambi sono minorenni e sono stati denunciati per lesioni e porto abusivo di armi. Gli investigatori sono ancora al lavoro per rintracciare gli altri componenti della banda.