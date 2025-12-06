Coppia passa la notte nel cinema Bicocca Village, poi lui aggredisce la ragazza e un dipendente: arrestato

Un 16enne e una 18enne hanno trascorso la notte tra il 4 e il 5 dicembre all’interno del Bicocca Village di Milano. Il mattino seguente, il ragazzo avrebbe aggredito la fidanzata e un addetto alla sicurezza, al quale avrebbe anche rubato il cellulare.

Foto di repertorio

Una coppia di adolescenti, lui di 16 anni e lei di 18 anni, per una notte è rimasta chiusa all'interno del centro commerciale Bicocca Village, nella periferia nord di Milano. I due avevano visto un paio di film nel cinema multisala nella serata di giovedì 4 dicembre e, restando nel bagno per persone con disabilità per 40 minuti, erano rimasti dentro fino al mattino seguente. Ad accorgersi della loro presenza sono stati, intorno alle 7 del 5 dicembre, un paio di addetti alle pulizie, dopo aver sentito la ragazza gridare. Il 16enne, prima di provare a fuggire, avrebbe anche aggredito e rapinato del cellulare e delle chiavi un addetto alla sicurezza. Il giovane è stato arrestato e condotto nel carcere minorile ‘Beccaria'.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato Greco Turro, i due ragazzi avevano trascorso la serata insieme al cinema del Bicocca Village guardando un film. Dopodiché si sarebbero spostati in un'altra sala, dove veniva proiettata l'ultima pellicola in programma, e infine in bagno dove sono rimasti per 40 minuti circa. Nel frattempo, il centro commerciale aveva chiuso.

Una bravata che è poi proseguita con i due ragazzi, entrambi di origine sudamericana, lui residente in provincia di Bergamo e lei in zona Corvetto a Milano, che hanno passeggiato nel centro commerciale scattando foto e consumando alcol. Intorno alle 7 del mattino seguente, un addetto alle pulizie avrebbe sentito delle urla provenire da una delle sale del cinema e, insieme a un collega, è entrato per verificare cosa stesse accadendo.

Una volta dentro, hanno visto i due adolescenti discutere e hanno chiamato la polizia. Mentre gli agenti stavano arrivando, il 16enne avrebbe aggredito un addetto alla sicurezza della struttura e gli avrebbe rubato il cellulare e un mazzo di chiavi. I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato, dopodiché hanno rintracciato la ragazza che gli ha raccontato dell'aggressione che avrebbe subito dal ragazzo.

Il 16enne è stato, quindi, tratto in arresto per la rapina del cellulare e, in accordo con il pm della Procura dei Minorenni, è stato condotto al ‘Beccaria'. Il giovane è stato anche denunciato per le lesioni personali procurate al vigilante e a uno degli addetti alle pulizie, entrambi trasportati in codice verde all'ospedale Bassini per essere medicati. Gli agenti ora dovranno analizzare i filmati registrati dalle telecamere interne del centro commerciale per ricostruire quanto accaduto e anche per capire cosa abbiano combinato i due ragazzi quando erano soli.