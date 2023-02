Ragazzo truffato da una donna che si finge incinta: poi insegue i complici e viene minacciato col coltello Un giovane corriere è stato vittima di una truffa da parte di una donna che si è finta in difficoltà perché incinta e con problemi all’auto: il ragazzo insospettito è poi stato minacciato dai complici della donna.

Un ragazzo, che lavora come corriere, è stato vittima di una truffa da parte di una donna che, poco prima, gli aveva chiesto aiuto. Gli avrebbe detto di essere incinta e con l'auto in panne: ha chiesto al giovane di essere accompagnata a comprare alcuni farmaci. Il giovane, intenerito da quanto gli aveva raccontato, avrebbe così deciso di darle una mano.

La truffa messa a segno dalla donna

La donna, una volta salita sul veicolo, gli avrebbe detto di essere senza denaro e di aver bisogno di 130 euro. L'uomo glieli avrebbe prestati. Subito dopo, la ragazza gli avrebbe chiesto di accompagnarla in un bar sostenendo che ci fosse la madre ad aspettarla perché corsa in suo aiuto. Il giovane ha accontentato questa sua richiesta, ma una volta che la ragazza è scesa dall'auto – insospettito dalle sue richieste e dal suo atteggiamento – ha aspettato di vedere cosa avrebbe fatto.

L'inseguimento fino a Seregno

La donna infatti è salita su un'automobile dove a bordo c'erano tre uomini. Ha quindi deciso di seguirli fin quando non li ha raggiunti a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Una volta bloccati, e accostata la loro automobile, uno di loro sarebbe sceso e lo avrebbe minacciato con un coltello e in questo modo sarebbero riusciti a scappare.

Il ragazzo è andato dai carabinieri di Seregno, ai quali ha denunciato l'accaduto che è avvenuto lo scorso 20 dicembre. Nella giornata di oggi, mercoledì 22 febbraio, i militari sono riusciti a rintracciare due uomini e la donna. E adesso sono ancora alla ricerca del terzo complice. Resta ancora da chiarire quante sono le truffe messe a segno dal gruppo criminale.