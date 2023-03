Minaccia con un coltello una donna e la rapina: poche ore dopo per un uomo scattano le manette Una donna è stata minacciata con un coltello da un uomo durante una rapina: tutto è accaduto nel centro di Treviglio, in provincia di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Era riuscito a mettere a segno una rapina nei confronti di una donna nel centro di Treviglio, in provincia di Bergamo. Poi la fuga in auto. Il giorno dopo per un uomo di 38 anni è scattata la denuncia per rapina aggravata.

La rapina impugnando un coltello

Stando alla ricostruzioni di quanto accaduto, uomo avrebbe avvicinato una donna over 60 e le avrebbe puntato un coltello minacciandola di morte se non le avesse consegnato la borsa. Come riporta L'Eco di Bergamo, l'uomo poi è salito su un'auto ed è fuggito via.

La denuncia e il sequestro dei fucili

La donna a quel punto ha subito chiamato la polizia denunciando l'accaduto: gli agenti del commissariato di sono subito messi sulle tracce dell'uomo e nel giro di 24 ore lo hanno rintracciato. In suo possesso gli avevano trovato ancora la refurtiva che è stata poi riconsegnata alla donna. I poliziotti hanno provveduto a perquisire la casa del 38enne: al suo interno hanno trovato dei fucili da caccia tutti regolarmente registrati. Le armi però sono state messe sotto sequestro.