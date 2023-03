Insegue in auto la ex compagna, la sperona e poi la picchia: arrestato Un uomo di 33 anni ha inseguito la sua ex compagno e un suo amico con l’auto: ha speronato il veicolo e poi picchiato entrambi.

Un uomo di 33 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo che avrebbe speronato l'automobile della sua ex compagna e avrebbe picchiato lei e un suo amico: l'episodio si è verificato a Gallarate (Varese). Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo non si era mai rassegnato alla fine della loro relazione.

Avrebbe atteso la sua ex compagna in automobile a Gallarate fino alle 2 di notte: a quell'ora, la donna è rientrata a casa. Ad accompagnarla c'era un amico. Non appena lo hanno incrociato, è iniziato un inseguimento con diversi speronamenti. Alla fine ha causato un incidente stradale.

Li avrebbe colpiti con pugni alla testa e al volto

La donna, nonostante lo choc, è riuscita a chiamare il numero unico delle emergenze 112. E in questo modo è intervenuta una Volante del commissariato di polizia di Gallarate. Gli investigatori sono arrivati sul luogo dell'incidente: hanno trovato due persone ferite, alle quali erano stati inferti pugni alla testa e al volto proprio dal 33enne.

Entrambi sono poi finiti in ospedale: fortunatamente nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita o avrebbe riportato gravi traumi. Gli agenti, grazie anche alle testimonianze delle vittime, sono riusciti a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e sono risaliti all'identità dell'aggressore che poi hanno arrestato.

Il 33enne è stato tratto in arresto e adesso dovrà rispondere dell’accusa di atti persecutori e lesioni aggravate. Il giudice per le indagini preliminari ha poi emesso l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nel suo domicilio che si trova in provincia di Milano.