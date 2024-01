Ragazzo di 25 anni precipita da un edificio abbandonato nel Milanese e muore: indagano i carabinieri Il corpo del ragazzo è stato trovato nella mattinata di oggi, sabato 13 gennaio, nell’edificio abbandonato di via XX Settembre a Nerviano (Milano). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Nel corso della mattinata di oggi, sabato 13 gennaio, un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto nell'edificio abbandonato in via XX Settembre a Nerviano, in provincia di Milano. Secondo i rilievi effettuati dalla pattuglia dei Carabinieri arrivata sul posto, il giovane sarebbe precipitato dal sesto e penultimo piano di quello che è diventato uno dei simboli di degrado e abbandono. I militari ora stanno cercando di ricostruire per quale motivo il ragazzo fosse all'interno di quello stabile, che è diventato un luogo di spaccio, violenze e prostituzione.

Morto un ragazzo di 25 anni

I carabinieri dovranno riscoprire l'esatta dinamica della morte del ragazzo trovato senza vita questa mattina a Nerviano, all'interno di un palazzo abbandonato. Al momento non è ancora chiaro, infatti, se si sia trattato di un gesto estremo compiuto dal ragazzo, di una caduta accidentale o eventualmente la conseguenza di un gesto violento. A scoprirlo ci penserà il personale della Compagnia di Nerviano, i primi a giungere sul posto insieme all'ambulanza inviata dall'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza. All'arrivo dei soccorsi, però, il 25enne era già morto e i sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Il palazzo abbandonato da anni

Soprannominato il "fungo", per via della sua forma, l'edifico era stato costruito per diventare un hotel, ma il progetto non si era mai concretizzato e da è abbandonato a se stesso. Nel corso del tempo è diventato il covo di ladri, spacciatori e prostitute con i clienti meno abbienti. Nel 2014 andò a visitarlo, sollecitato dai residenti, il ministro Matteo Salvini che promise la messa in sicurezza del luogo. Dopo 10 anni la situazione è perfino peggiorata, tanto che ci è morto un giovane di 25 anni.