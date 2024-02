Uomo trovato morto su un marciapiede a Milano: è un 47enne deceduto sotto la pioggia In via Trubetskoy nel quartiere Greco di Milano un uomo è stato trovato senza vita su un marciapiede. Si tratterebbe di un clochard di 47 anni morto probabilmente per il freddo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 47enne è stato trovato senza vita alle prime ore di oggi, domenica 11 febbraio, in Trubetskoy nel quartiere Greco di Milano. Il corpo dell'uomo si trovava disteso su un marciapiede. Non sono ancora chiare le cause del decesso, tuttavia stando ai primi accertamenti pare essere esclusa l'ipotesi di una morte violenta.

La vittima, cittadino italiano, sarebbe con ogni probabilità un senza fissa dimora che passava le notti vicino alla ferrovia, poco lontano dal centro sociale Leoncavallo, da un quartiere residenziale e da un hotel a 4 stelle nella zona nord-est di Milano. Sul posto, intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica, sono arrivati gli agenti della polizia e i sanitari del 118.

Un'autopsia potrebbe rivelare la causa del decesso del 47enne. Considerando che la notte appena trascorsa è stata caratterizzata da temperature basse e pioggia incessante, l'ipotesi più probabile è che l'uomo sia stato colto da un malore dovuto al freddo e dalle condizioni precarie in cui era costretto a vivere.