Due clochard morti le scorse notti a Milano per il troppo freddo: inutili i soccorsi Due uomini senza fissa dimora sono morti a distanza di qualche ora di distanza a causa del troppo freddo di questi giorni: inutili qualsiasi tentativi di salvargli la vita.

A cura di Giorgia Venturini

In poco tempo a Milano due clochard sono morti a causa del freddo durante la notte. La prima vittima è un uomo di 57 anni trovato morto la mattina di giovedì 18 gennaio vicino alla chiesa di via Saponaro nel capoluogo milanese. Dalle prime informazioni l'uomo trovava riparo vicino alla chiesa, vicino alla parrocchia di Maria Madre della Chiesa, dove passava la notte in un giaciglio di fortuna.

Il 57enne non è sopravvissuto però alle temperature troppo rigide di questi giorni: la morte infatti sarebbe stata causata da uno stato di ipotermia. A notare il corpo è stato un passante che ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici del 118 ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che non hanno visto nessun segno di violenza.

Un altro senza fissa dimora ha perso la vita la scorsa notte. L'uomo era stato soccorso nella serata di ieri giovedì 18 gennaio dagli operatori del 118 in corso di Porta Ticinese: anche in questo caso l'uomo sembra essere morto per ipotermia dovuto alle fredde temperature della notte. Purtroppo sono stati inutili tutti i tentativi di soccorso e di salvare la vita all'uomo: è morto poco dopo l'arrivo a Policlinico.