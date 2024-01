Clochard muore di freddo in zona Gratosoglio: 57enne trovato senza vita davanti a una chiesa Un clochard di 57 anni è stato trovato senza vita davanti a una chiesa nel quartiere Gratosoglio di Milano. Stando ai primi accertamenti, il corpo non aveva segni di violenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 57enne è stato trovato senza vita questa mattina, giovedì 18 gennaio, nei pressi della chiesa parrocchiale di Santa Maria Madre della Chiesa di via Saponaro, a Milano. Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un clochard che era solito passare le notti in quella zona. All'arrivo degli operatori del 118, il 57enne era già morto. I carabinieri ora stanno indagando per risalire alle cause del decesso.

L'intervento dei sanitari è avvenuto intorno alle 9 del 18 gennaio. I soccorsi hanno trovato il 57enne disteso su una specie di materassino a pochi passi dall'ingresso della chiesa parrocchiale di Santa Maria Madre della Chiesa di via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio della periferia sud di Milano. L'uomo, però, era già senza vita e gli operatori del 118 hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Nel frattempo sono arrivati sul posto anche i carabinieri. Stando ai primi accertamenti effettuati sul corpo del 57enne, non sarebbero stati trovati segni di violenza. L'ipotesi, dunque, è che l'uomo sia deceduto per cause naturali.

La vittima era un clochard che cercava spesso riparo per la notte nei luoghi vicini alla chiesa, è probabile, però, che sia stato proprio il freddo a causarne la morte. Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18, infatti, la temperatura minima registrata a Milano si aggirava intorno ai 2 gradi centigradi.