Ragazzo di 22 anni trovato ferito in strada, i testimoni parlano di uno sparo: si cerca l’aggressore in fuga

Immagine di repertorio

Nel corso della serata di ieri, sabato 25 ottobre a Tradate, un comune in provincia di Varese, si è verificata un’aggressione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori del 118. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno riferito di aver udito uno sparo. Subito dopo, un ragazzo di 22 anni è stato trovato in strada ferito.

L'aggressione

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Petrarca, nei pressi dell’oratorio maschile, intorno alle ore 22:30. Al loro arrivo sul posto dell'aggressione, i soccorritori avrebbero trovato un giovane di 22 anni a terra ferito. Il ragazzo è stato assistito dal personale sanitario e quindi trasportato in ospedale: le sue condizioni non risultano gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento non è chiaro se lo sparo segnalato dai testimoni provenga effettivamente da un’arma da fuoco o se si sia trattato di un altro tipo di rumore. Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, tra cui quella di una lite degenerata. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la raccolta delle testimonianze. Nel frattempo, i militari starebbero esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando i residenti, nel tentativo di individuare l’aggressore, che si sarebbe allontanato subito dopo i fatti.