Ragazzo di 22 anni recuperato a 18 metri di profondità dopo un tuffo nel lago: è gravissimo È stato fatale un tuffo nel lago di Lugano all’altezza di Porto Ceresio (Varese) per un 22enne: recuperato lontano dalla riva a 18 metri di profondità, il giovane si trova ora in condizioni disperate. Era in compagnia di alcuni amici, che non vedendolo più riemergere hanno dato l’allarme.

Immagine di repertorio

Un tuffo nel lago durante una giornata di sole, per rinfrescarsi e nuotare un po'. Doveva essere solo questo per il ragazzo di 22 anni che oggi pomeriggio, poco prima delle 17, si è immerso nelle acque del lago di Lugano in località Porto Ceresio (Varese) per non riaffiorare più.

Il giovane in condizioni disperate

Solo l'intervento degli specialisti del Soccorso acquatico dei Vigili del fuoco di Varese con quelli di Milano ha permesso di far tornare a galla il giovane, in condizioni ormai disperate: si trovava adagiato ad alcune decine di metri dalla riva, e a ben 18 metri di profondità. Il 22enne è stato così recuperato e trasportato d'urgenza, sull'elicottero dell'ospedale Sant'Anna di Como, nel reparto di terapia intensiva del San Gerardo di Monza.

La testimonianza del gruppo di amici

Sul posto, per ricostruire la dinamica, sono immediatamente accorsi i Carabinieri della stazione locale e della compagnia di Varese. Fondamentale sarà la testimonianza degli amici che questo pomeriggio si trovavano in compagnia del 22enne: sono stati proprio loro, non vedendo più ritornare a galla il ragazzo, a dare l'allarme e chiamare i soccorsi.