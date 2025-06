video suggerito

Ragazzo di 20 anni accoltellato in una rissa fuori da un noto locale nel Bresciano, è grave: si cerca l’aggressore Ieri sera, venerdì 20 giugno, un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato al culmine di una rissa scoppiata fuori da un noto locale nel centro di Rovato, un comune in provincia di Brescia. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Chiari in gravi condizioni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Ghirardi

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato al culmine di una rissa scoppiata fuori da un noto locale nel centro di Rovato, un comune in provincia di Brescia. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Chiari in gravi condizioni.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati intorno alle 23:30 di ieri sera, venerdì 20 giugno, proprio mentre a Rovato si stava svolgendo la festa popolare. Così, nel bel mezzo del festeggiamenti, a meno di un centinaio di metri dal municipio, nei pressi di un noto locale, due ragazzi avrebbero cominciato a litigare in maniera sempre più violenta fino a quando uno dei due avrebbe improvvisamente estratto l'arma, presumibilmente un coltello, con il quale avrebbe accoltellato il coetaneo. La vittima è rimasta gravemente ferita e, all'arrivo degli operatori sanitari del 118, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale più vicino di Chiari.

Sul posto dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri del Comando della Compagnia di Chiari (Brescia), insieme agli agenti della Polizia locale di Rovato, che al momento sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e identificare l'aggressore in fuga. Al momento dei fatti, alla festa era presente anche l’assessore alla Sicurezza Pier Italo Bosio che ha così commentato la vicenda: “La situazione all’inizio non è subito apparsa chiara. Quel che abbiamo appreso è che due giovani si sono affrontati e uno è rimasto ferito”.