Ragazzo di 18 anni scoperto con un fucile a pompa e varie munizioni in casa nel Milanese: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 18enne di Vittuone (Milano) per detenzione abusiva di armi e munizioni. I militari avrebbero trovato in casa sua un fucile a pompa e altri oggetti sui quali verranno svolti accertamenti.

Un 18enne di Vittuone (nella Città Metropolitana di Milano) è stato arrestato nella giornata di ieri, domenica 5 ottobre, dai carabinieri con l'accusa di detenzione abusiva di armi e munizioni perché trovato in possesso di un fucile a pompa. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, quell'arma sarebbe stata rubata sei anni fa in un'abitazione. Il ragazzo è stato anche denunciato per ricettazione.

Durante la perquisizione all'interno dell'abitazione dove vive il 18enne, che ha alle spalle precedenti in materia di sostanze stupefacenti, i carabinieri della Stazione di Sedriano avrebbero rinvenuto e sequestrato anche uno scaldacollo, un passamontagna, due caschi e 40 cartucce di calibro 12. Per quanto riguarda il fucile a pompa, l'arma risulterebbe essere stata rubata durante un furto avvenuto in un'abitazione di Gorgonzola nel 2019, dall'altra parte della provincia milanese.

La scoperta del fucile e delle munizioni ha portato i militari ad arrestare il 18enne in flagranza di reato con l'accusa di detenzione abusiva. Pare, infatti, che in quell'appartamento di Vittuone il giovane abitasse da solo, per cui ciò che è stato trovato sarebbe direttamente riconducibile a lui. Sono ancora in corso altri accertamenti sui due caschi, il passamontagna e lo scaldacollo trovati nelle altre stanze. In attesa di capire come si sia procurato quel fucile a pompa, i carabinieri hanno provveduto anche a denunciarlo per ricettazione.