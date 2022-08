Ragazzo di 18 anni ferito alla gola con un coccio di vetro: è gravissimo Un 18enne è stato ferito alla gola con un coccio di vetro al termine di una lite con un altro ragazzo per le vie di Brescia. L’aggressore è in fuga: sulle sue tracce i carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

Paura tra le vie di Brescia la notte tra sabato e domenica scorsa. Un 18enne di origini marocchine è stato ferito alla gola con un coccio di vetro. Il ragazzo è stato aggredito una persona ancora sconosciuto prima da un pugno al volto e poi con un pezzi di vetro. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Al momento – come riporta Il Giornale di Brescia – il 18enne, incensurato e regolare in Italia, si trova in prognosi riservata all'ospedale Civile. Intanto è caccia all'aggressore.

Il giovane è stato trovato a terra in una pozza di sangue

A chiamare i soccorsi è stato un testimone della violenza: ha visto i due litigare in strada e quando ha capito la gravità dell'accaduto ha chiamato il 112. I medici e paramedici hanno trovato il 18enne ferito alla gola a terra in un bagno di sangue. Subito è stato soccorso e trasportato con la massima urgenza in ospedale. Si trova ora in prognosi riservata ma dalle prime informazioni il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Fondamentali saranno i prossimi giorni per capite le condizioni di salute della vittima.

Si cerca l'aggressore

Ora si sta cercando di capire quanto accaduto e si sta cercando di risalire all'identità dell'aggressore. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri di Brescia. Il sospetto è che la lite sia avvenuta per futili motivi: i due si sarebbero insultati a parole poi la discussione è sfociata in violenza. Da chiarire anche se i due si conoscevano e perché si trovano insieme quella notte. Si segue anche la pista di una rapina finita male. Tutti dettagli che potrebbe fornire la vittima una volta dimessa dall'ospedale. L'aggressore ora rischia una condanna per tentato omicidio.