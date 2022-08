Rissa nel centro di Milano a colpi di bottiglie di vetro rotte: due feriti Più persone hanno partecipato a una rissa a colpi di cocci di vetro in via Lecco, zona Porta Venezia: due persone sono state ferite. Scattano le manette per due ragazzi.

A cura di Giorgia Venturini

Violenza nelle vie del centro di Milano. Più persone hanno partecipato a una rissa a colpi di cocci di vetro in via Lecco, zona Porta Venezia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno arrestato due persone, un terzo è stato denunciato.

Un ragazzo trovato in possesso di droga

I fatti sono accaduti la notte di oggi sabato 20 agosto. Ancora sconosciute le cause della rissa, non risultano feriti gravi. In manette con l'accusa di rissa aggravata sono finiti un somalo di 32 anni e un eritreo di 26, entrambi con precedenti per reati contro la persona e in materia si stupefacenti. A essere denunciato infine è stato un sudanese di 34 anni risultato dai carabinieri incensurato. La persona ferita più gravemente è il somalo ha riportato escoriazioni alle braccia ed un taglio alla mano destra ed è stato medicato dal personale del 118. Illeso invece il ragazzo di 26 anni che però durante le perquisizioni è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina: è stato quindi segnalato alla Prefettura. L'altro ragazzo invece ha riportato ferite al volto ed alle braccia per cui è stato portato all'ospedale Policlinico, dove si trova ricoverato.