Rissa tra gruppi di giovani con bottiglie di vetro: denunciati due 18enni Verso le 2.45 a Milano due gruppi di giovani hanno iniziato una rissa a colpi di bottiglie di vetro. I carabinieri hanno denunciato due 18enni.

A cura di Giorgia Venturini

Notte di violenza a Milano. Verso le 2.45 i carabinieri della stazione Milano Porta Garibaldi, con il supporto di personale del Nucleo Radiomobile, sono intervenuti in via De Tocqueville dopo che hanno richiesto il loro intervento per una rissa. Stando alle prime informazioni, la violenza è iniziata tra due gruppi di giovani che hanno lanciato le bottiglie di vetro.

Rintracciati e denunciati due 18enni

I carabinieri arrivati subito sul posto hanno rintracciato due diciottenni italiani che avevano lanciato una bottiglia in vetro che aveva colpito un’auto, danneggiandone il parabrezza anteriore e parte della carrozzeria. Questi sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento aggravato in concorso. Gli altri partecipanti della rissa si erano dati alla fuga prima dell'arrivo delle volanti. Durante la rissa è rimasto ferito un giovane 22enne italiano: per cure e accertamenti è stato trasportato in codice verde presso l’ospedale Fatebenefratelli.

Ad agosto altra rissa in zona Porta Venezia

Solo pochi giorni fa più persone hanno partecipato a una rissa a colpi di cocci di vetro in via Lecco, zona Porta Venezia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno arrestato due persone, un terzo è stato denunciato. In manette con l'accusa di rissa aggravata sono finiti un somalo di 32 anni e un eritreo di 26, entrambi con precedenti per reati contro la persona e in materia si stupefacenti. A essere denunciato infine è stato un sudanese di 34 anni risultato dai carabinieri incensurato. La persona ferita più gravemente è il somalo ha riportato escoriazioni alle braccia ed un taglio alla mano destra ed è stato medicato dal personale del 118. Illeso invece il ragazzo di 26 anni che però durante le perquisizioni è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina.