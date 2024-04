video suggerito

Sfonda il vetro di un’ambulanza che stava soccorrendo la sua fidanzata: denunciato 29enne In provincia di Cremona un uomo di 29 anni ha sfondato il vetro di un’ambulanza che stava soccorrendo la fidanzata: è stato denunciato e sanzionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di lunedì 1 aprile i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato un uomo di 29 anni, con diversi precedenti alle spalle, che ha sfondato il vetro di un'ambulanza che stava soccorrendo la sua fidanzata. Dovrà rispondere dell'accusa di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. È stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

La dinamica dell'episodio

L'episodio si è verificato dopo le 23 in una via di Monte Cremasco. A richiedere l'intervento dei militari, sono stati proprio gli operatori sanitari del 118. I paramedici stavano infatti soccorrendo una donna che aveva avuto un malore: è caduta a terra e ha battuto violentemente la testa. Mentre la assistevano, il fidanzato ha iniziato a dare alcuni problemi: era in stato di alterazione psicofisica probabilmente dovuta all'abuso di alcolici.

L'uomo ha sfondato il vetro del portellone dell'ambulanza

Avrebbe iniziato a colpire con violenza il vetro del portellone posteriore dell'ambulanza fino a sfondarlo. Si sarebbe procurato evidenti ferite alle mani e alle braccia. Le forze dell'ordine, appena giunte sul posto, lo hanno identificato. Nel frattempo, visto che il mezzo non poteva muoversi, è intervenuto l'elisoccorso che ha trasferito la donna all'ospedale di Brescia dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

Il 29enne, dopo essersi calmato, si è recato per conto proprio all'ospedale di Crema per curare le ferite provocate dai vetri. I carabinieri lo hanno poi denunciato e sanzionato.