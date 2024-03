Palpeggia quattro pazienti durante le visite mediche: arrestato un medico del lavoro I carabinieri di Crema hanno arrestato un medico del lavoro che è accusato di aver palpeggiato quattro donne durante la visita per ottenere il certificato di idoneità lavorativa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, martedì 12 marzo, i Carabinieri della Stazione di Crema hanno arrestato un medico perché accusato di aver palpeggiato quattro pazienti durante le visite. I militari hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari che è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Cremona su proposta della Procura.

Le indagini sono partite dopo che sono state presentate quattro denunce da altrettante donne. Lo scorso gennaio si sono presentate in Procura e hanno raccontato che il medico del lavoro le avrebbe molestate. L'uomo è adesso indagato per violenza sessuale.

Le vittime, che lavorano per la stessa azienda, si sono presentate nel suo studio per poter ottenere un certificato di idoneità lavorativa. Durante la visita, il dottore le avrebbe fatte sdraiare e le avrebbe palpeggiate sui seni, sui glutei e le avrebbe toccate sulla schiena o sull'inguine. Al termine, le quattro si sono confrontate e scoperto che avevano subito lo stesso trattamento. Si sono quindi rivolte al proprio datore di lavoro.

Hanno poi presentato denuncia ai Carabinieri di Crema. Gli investigatori hanno scoperto che quanto fatto dal professionista non era necessario al fine del controllo sanitario che doveva essere condotto. Inoltre tenuto conto che, in quelle occasioni, ricopriva la figura di incaricato di pubblico servizio, il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari. Domenica 12 marzo è stata quindi eseguita l'ordinanza.