Medico di base accusato di violenza sessuale su alcune pazienti: nega le accuse davanti al giudice

A cura di Ilaria Quattrone

Un medico di base è indagato per violenze sessuali nei confronti di sei pazienti, donne tra i venti e i trenta anni che si erano recate da lui per alcune visite per il controllo dei nei e per ottenere il certificato medico sportivo. L'uomo ha negato le accuse davanti ai giudici.

Tutte le ragazze hanno spiegato ai carabinieri di essersi sentite a disagio, di essere state costrette a svestirsi in ambulatorio e che l'uomo le avrebbe toccate nelle parti intime. Il settantenne è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. Tra pochi giorni compirà 71 anni e avvierà le pratiche per procedere con la pensione.

Contro lui, ci sono due denunce raccolte dai carabinieri: una da parte di una donna che ha dato origine all'indagine e l'altra presentata da una delle cinque che si sono presentate successivamente in caserma.

Nella giornata di oggi, venerdì 5 aprile, ha affrontato l'interrogatorio di garanzia con la giudice per le indagini preliminari Lucia Graziosi. Ha fornito alcune dichiarazioni spontanee nelle quali, come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, ha negato le accuse e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Per il pubblico ministero Fabio Magnolo potrebbe reiterare il reato. Per questo motivo, ha chiesto i domiciliari. La difesa, invece, sostiene che non ci siano elementi a sostegno di ciò e per questo chiede la revoca della misura cautelare. La giudice si è riservata di decidere. Nelle prossime settimane, quindi, si potrà capire cosa accadrà.