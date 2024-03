video suggerito

Picchiano e rapinano due ragazzi per strada: arrestati un 18enne e un 16enne I carabinieri hanno arrestato un 18enne e un 16enne nei pressi della stazione di Renate (Monza). I due avevano picchiato e derubato due 17enni che passeggiavano in città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 18enne e un 16enne sono stati arrestati nella serata di mercoledì 27 marzo a Renate (in provincia di Monza e della Brianza) per rapina aggravata. I due, infatti, avevano appena derubato un paio di minorenni dell'alta Brianza facendosi consegnare un borsello, due cappellini e denaro contante. I presunti responsabili sono stati intercettati nei pressi della stazione ferroviaria e uno di loro aveva ancora con sé la refurtiva. I carabinieri sono riusciti a bloccarli nonostante il tentativo di fuga del maggiorenne e dichiarati in arresto. Il 18enne ora si trova nella casa circondariale di Monza, mentre il 16enne nel carcere minorile ‘Cesare Beccaria' di Milano a disposizione dell'autorità competente.

Il colpo era avvenuto proprio nel tardo pomeriggio del 27 marzo. Due 17enni hanno raccontato ai carabinieri della Centrale Operativa di Seregno di essere stati avvicinati da tre giovani mentre passeggiavano per le strade di Renate. I due sarebbero stati costretti a consegnargli borsello, cappellini e soldi, ma sono riusciti a fornire ai militari descrizioni che si sono rivelate poi preziose per l'arresto dei presunti responsabili. Durante la rapina, le due vittime sarebbero state accerchiate, minacciate e percosse.

Il 18enne, di origine egiziana, e il 16enne, di origine marocchina, sono stati individuati nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Renate. I carabinieri, con l’aiuto di un equipaggio della Sezione Radiomobile di Seregno, sono riusciti a fermare subito il minorenne, mentre l'altro avrebbe cercato di resistere e fuggire, colpendo un militare e tentando di scavalcare una recinzione.

I due giovani sono stati dichiarati in arresto per il reato di rapina aggravata e condotti presso la Compagnia dei carabinieri di Seregno. Dopo i controlli del caso, sono stati trasportati in carcere: uno a Monza e l'altro al minorile di Milano.