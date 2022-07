Ragazzina di 15 anni investita a Magenta mentre attraversa sulle strisce Una ragazzina di 15 anni è stata investita ieri a Magenta mentre attraversava sulle strisce pedonali. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Foto di repertorio

Momenti di paura ieri pomeriggio a Magenta, nel Milanese, dove una ragazzina di 15 anni è stata investita da un'auto. Tutto è successo intorno alle 18 in via Cavallari Brenno all'altezza del civico 41. Qui un'automobile, mentre viaggiava nella propria corsia, ha travolto la giovanissima che pare stesse attraversando sulle strisce pedonali. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi con il coordinamento dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Ragazzina di 15 anni investita sulle strisce

Secondo quanto comunicato dal 118 regionale, sul posto sono state inviate due ambulanze, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Le squadre degli operatori sanitari intervenuti hanno raggiunto velocemente la ragazzina, nel frattempo soccorsa da alcuni passanti. Dopo una rapida medicazione in loco, è stata trasferita con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. A seguito dell'impatto con l'automobile ha riportato alcuni traumi alla testa, all'addome e al torace ma fortunatamente non è mai stata in pericolo di vita. Lungo via Cavallari Brenno sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Magenta che hanno messo in sicurezza l'area gestendo il traffico e avviando tutti i rilievi del caso. Al momento non vi è ancora una ricostruzione definita della dinamica del sinistro.

Ragazzo investito da un pirata della strada a Milano

Nella notte tra giovedì e venerdì un ragazzo di 25 anni è stato investito a Milano, in via Bassini, da un pirata della strada. Il conducente del veicolo si è allontanato dopo averlo travolto senza prestare soccorso. Il giovane è stato ricoverato in codice rosso al San Raffaele in condizioni gravissime. Ieri mattina, leggendo le notizie, l'uomo al volante dell'auto si è presentato dai carabinieri con il suo avvocato dicendo di non essersi accorto di aver investito il giovane.