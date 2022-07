Investito sulle strisce pedonali, il pirata della strada va dai carabinieri: “Non me ne sono accorto” Si è presentato ai carabinieri di Rogoredo il pirata della strada che ieri notte ha investito un giovane mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Bassini a Milano. Ai militari ha detto di non essersi accorto di nulla.

Il pirata della strada che ieri notte ha investito un ragazzo di 25 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Bassini, a Milano, si è presentato questa mattina alla Stazione dei carabinieri di Rogoredo in compagnia del suo avvocato. L'uomo, che dovrebbe essere un 42enne italiano incensurato, avrebbe detto ai militari di aver raggiunto la caserma dopo aver letto le notizie online di quanto successo al ragazzo, riconoscendosi nel conducente dell'auto che non si è fermata a prestare soccorso.

Il pirata della strada ai carabinieri: Non mi sono accorto di nulla

Per giustificare l'omissione, l'uomo avrebbe detto di non essersi accorto di aver travolto il giovane, bensì di aver sentito solo un colpo sulla carrozzeria dell'auto. A quel punto, i carabinieri hanno allertato gli agenti della polizia locale di Milano che stanno seguendo le indagini sull'accaduto e che ora raccoglieranno la testimonianza dell'uomo che rischia di essere accusato di lesioni stradali e omissione di soccorso. Nel frattempo, il ragazzo di 25 anni è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano. Non è ancora chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

La dinamica dell'incidente

Tutto è accaduto intorno alla una della notte scorsa. L'impatto tra il veicolo e il pedone sarebbe stato molto violento, tanto che il giovane è stato ricoverato in codice rosso in ospedale. Secondo quanto ricostruito sinora dai ghisa, il ragazzo sarebbe stato investito sulle strisce pedonali. Il conducente, che oggi ha spiegato di non aver avuto idea sino a poche ore fa di quanto successo, non si è fermato, proseguendo la sua corsa.