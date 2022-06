Investita mentre attraversa sulle strisce pedonali, 22enne ricoverata in codice giallo Una ragazza di 22 anni è stata investita da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali. È successo in via Valenza a Milano.

Una ragazza di 22 anni è stata investita quest'oggi a Milano mentre attraversava sulle strisce pedonali. La ventiduenne si trovava difronte alla stazione di Porta Genova, in via Valenza, quando per raggiungere il lato opposto della carreggiata è stata travolta dal veicolo.

Ragazza investita sulle strisce pedonali, ricoverata in codice giallo

L'allarme è scattato intorno alle 13.30. Come comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Una volta giunti sul luogo del sinistro, le squadre di paramedici si sono prese cura della ragazza che, fortunatamente, presentava ferite meno gravi del previsto. Dopo una prima medicazione in loco, è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Città Studi dove è stata ricoverata. L'auto che l'ha travolta si è fermata per offrire un primo soccorso e aspettare gli operatori sanitari. Il blocco del veicolo in mezzo alla carreggiata ha inevitabilmente provocato disagi alla circolazione. Decine di mezzi dell'Atm, tra bus e tram, e altrettante auto, sono rimasti imbottigliati fino a quando le operazioni degli agenti della polizia, arrivati per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del sinistro, non si sono esaurite.

Incidente auto-moto a Monza, ferito un sedicenne

Nella serata di ieri a Monza un'auto è rimasta coinvolta in un incidente con una moto. Ad avere la peggio, il motociclista di appena 16 anni. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, il giovane è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso del Niguarda. Illesa, invece, la conducente del veicolo, una ragazza di 26 anni. Sullo schianto stanno indagando gli agenti della polizia locale di Monza che dovranno ora ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.