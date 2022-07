Pensionato investito mentre attraversa sulle strisce, è gravissimo Un uomo di 79 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce. Ricoverato, è in gravissime condizioni.

Dramma nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 18 luglio, a Uggiate Trevano, in provincia di Como, dove un pensionato di 79 anni è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ad investirlo, un'auto il cui conducente si è immediatamente fermato per prestare un primo soccorso all'uomo. Sul caso stanno indagando i carabinieri che dovranno ricostruire l'accaduto.

Le indagini affidate ai carabinieri di Como

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia con un'ambulanza e l'elisoccorso. I paramedici si sono presi cura dell'uomo e, dopo averlo medicato, l'hanno trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese. Qui è stato ricoverato in condizioni gravissime. Lungo via Croce Rossa, dove si è consumato l'incidente, sono arrivati anche i carabinieri di Como che hanno messo in sicurezza l'area e avviato tutti i rilievi del caso oltre a raccogliere le testimonianze dei presenti.

Incidente in A4, grave un motociclista

Nel pomeriggio di oggi, lungo la A4 è andato in scena un altro grave incidente. Un motociclista è stato ricoverato con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo lo schianto contro un'automobile. È in gravissime condizioni. L'incidente ha indotto le forze dell'ordine intervenute a chiudere l'autostrada in entrambi i sensi di marcia. Ciò ha provocato la formazione di code che hanno toccato gli otto chilometri. Fortunatamente non gravi le altre due persone coinvolte, entrambe a bordo dell'automobile che si è scontrata con la due ruote.