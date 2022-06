Travolta da un’auto mentre attraversa le strisce pedonali: 18enne trasferita in ospedale Una ragazza di 18 anni è stata investita, in provincia di Lodi, da un mezzo mentre attraversava le strisce pedonali.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un grave incidente stradale nella provincia di Lodi dove nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 giugno, è stata investita una ragazza di diciotto anni. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica della vicenda. Per il momento, non è chiaro cosa possa essere successo.

La 18enne stava attraversando le strisce pedonali

In base alle prime informazioni arrivate fino a questo momento, sembrerebbe che la ragazza sia stata investita sulla strada provinciale 186 nel territorio di San Martino in Strada. La 18enne infatti stava attraversando le strisce pedonali quando è stata travolta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che stanno svolgendo tutti i rilievi di rito. Per il momento non si conoscono né le condizioni della giovane né quella che è stata la dinamica. La 18enne è stata però trasferita in ospedale.

Incidente stradale a Lodi, la 14enne Oriana è morta

Solo alcuni giorni fa, si è verificato un altro drammatico incidente stradale: fuori dal liceo scientifico di Lodi, una ragazza di 14 anni Oriana, è stata travolta da un suv mentre stava andando alla festa di fine anno scolastico. Alla guida c'era un anziano – probabilmente il nonno di un compagno di classe della ragazza – che è risultato negativo all'alcol test e agli esami tossicologici. Oriana è stata investita sotto gli occhi della madre che non ha potuto far nulla per evitarlo. Nonostante il tempestivo intervento, la 14enne non ce l'ha fatta: è morta poco dopo essere arrivata in ospedale. I suoi genitori hanno poi dato il consenso per l'espianto degli organi.