Incidente auto-moto, 16enne ricoverato al Niguarda Incidente tra auto e moto a Monza. Ad avere la peggio, un ragazzo di 16 anni.

Immagine di repertorio

Violento schianto tra un'auto e una moto nella serata di ieri, lunedì 20 giugno, a Monza. L'incidente si è consumato pochi minuti dopo le 19 in viale Libertà. Ad avere la peggio, un ragazzo di 16 anni che si trovava a bordo dello scooter che è stato ricoverato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano.

Scontro auto-moto, grave un sedicenne

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, sul posto sono stati inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Raggiunto il luogo dell'incidente, le squadre di paramedici si sono precipitate dal ragazzo di 16 anni. Medicato in loco, è stato poi trasferito d'urgenza al Niguarda dove è stato preso in cura dai medici della struttura. Soccorsa anche la conducente dell'auto, una ragazza classe 1996, che non avrebbe riportato ferite a seguito dell'impatto. In viale Libertà, all'angolo con viale Stucchi, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Incidente a Ossona, 18enne ricoverato in gravi condizioni

Un altro incidente tra un'auto e una moto si è verifica tra venerdì 17 e sabato 18 giugno a Ossona, nel Milanese. Qui il veicolo ha colpito in pieno la due ruote ferendo gravemente un ragazzo di 18 anni. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 con un elisoccorso che ha trasportato d'urgenza il giovane al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine locali che devono ricostruire quanto accaduto.