Incidente tra auto e moto ad Ossona: grave 18enne soccorso con l’eliambulanza È stato trasportato con l’eliambulanza in ospedale un 18enne rimasto coinvolto ieri sera in un incidente tra auto e moto avvenuto in viale Europa ad Ossona.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un diciottenne gravemente ferito è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in viale Europa ad Ossona, in provincia di Milano. Il sinistro risale alla notte tra venerdì 17 e sabato 18 giugno e si è verificato intorno alle ore 19 nel Comune di poche migliaia di abitanti alle porte del capoluogo lombardo. A rimanere ferito è un ragazzo appena maggiorenne, che ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Nell'incidente sono rimaste coinvolte un'auto e una moto che, secondo le informazioni apprese, per motivi non noti e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il motociclista che, dopo l'impatto, è stato sbalzato dalla moto ed è finito sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Date le condizioni di salute del ferito è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. I paramedici hanno preso in carico il ragazzo e lo hanno trasportato in volo all'ospedale papa Giovanni di Bergamo.

Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri della Compagnia Abbiategrasso, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da verificare eventuali responsabilità da parte dei due conducenti. Sempre nel tardo pomeriggio di ieri un'altra persona è stata trasportata con l'eliambulanza in ospedale, rimasta coinvolta in un incidente a Melzo, in provincia di Milano. Anche in questo caso sono in corso le verifiche delle forze dell'ordine per ricostruirre la dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità a carico di chi si trovava alla guida.