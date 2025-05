video suggerito

Quali sono le spiagge della Lombardia Bandiera Blu 2025, l'elenco: sono tutte sul lago di Garda Anche quest'anno la Foundation for environmental education ha premiato con il riconoscimento della bandiera blu le località turistiche balneari che gestiscono in modo sostenibile il territorio. In Lombardia le spiagge premiate sono state tre, tutte sul lago di Garda: Lido Azzurro, a Toscolano Maderno, le spiagge Lido e Casinò a Gardone Riviera e infine la spiaggia Lido delle Grotte a Sirmione.

La spiaggia di Lido delle grotte, a Sirmione

Come ogni anno tornano le bandiere blu, il riconoscimento con il quale la Foundation for environmental education (Fee) premia le località turistiche che gestiscono in modo sostenibile il territorio. Nel complesso il numero di comuni premiati è cresciuto in Italia, passando dai 236 del 2024 ai 246 di quest'anno. In Lombardia le spiagge premiate sono state tre, tutte in provincia di Brescia, sulle sponde del lago di Garda. I premi sono stati attribuiti sulla base di 32 criteri che vengono periodicamente aggiornati, allo scopo di spingere le amministrazioni locali a migliorare le loro prestazioni in termini di sostenibilità e rispetto dell'ambiente. Tra gli elementi valutati quest'anno c'erano, ad esempio, la gestione dei rifiuti, l'accessibilità, la sicurezza dei bagnanti, la cura dell'arredo urbano e delle spiagge, la mobilità sostenibile e l'educazione ambientale.

L'elenco delle spiagge Bandiera Blu 2025 in Lombardia

Quest'anno la Fee ha premiato tre località lombarde con una bandiera blu: sono le stesse dell'anno scorso e si trovano tutte sulle sponde del lago di Garda, in provincia di Brescia. Sono la spiaggia Lido Azzurro, nel comune di Toscolano Maderno, le spiagge Lido e Casinò, a Gardone Riviera, e infine la spiaggia Lido delle Grotte a Sirmione.

Lido delle Grotte a Sirmione

Cultura e bellezza naturale si fondono al Lido delle grotte, a Sirmione, la città del poeta latino Catullo. Immersa nella vegetazione mediterranea, questa spiaggia è caratterizzata dalla presenza di lastre di roccia che affiorano dall'acqua, facendo diventare il fondale cristallino e offrendo ai visitatori numerosi punti in cui stendersi al fresco per prendere il sole. Il luogo è raggiungibile in barca o a piedi e nei mesi primaverili ed estivi, da aprile a settembre, è possibile goderselo sorseggiando un aperitivo al bar in riva al lago.

Spiaggia Lido Azzurro di Toscolano Maderno

Una delle poche spiagge sul lago con sabbia e ghiaia, il Lido Azzurro si trova in un contesto tranquillo e rilassante con un parcheggio nelle vicinanze. La spiaggia si divide tra una parte ad accesso libro e una a pagamento. Il lido e altri operatori nella zona offrono diversi servizi, tra cui ombrelloni, lettini, cabine, docce e noleggio di sup, barche a vela, tandem e risciò. Vicino alla spiaggia ci sono anche campi da tennis e beach volley.

Spiaggia Lido e Casinò a Gardone Riviera

Poco distante dal centro di Gardone Riviera, la spiaggia Casinò, con le sue acque limpide e cristalline, è ad accesso libero con la possibilità di parcheggiare nelle vicinanze. Sul posto vengono noleggiati lettini e ombrelloni, con la possibilità di usufruire di docce e servizi igienici. Sul posto ci sono anche un bar e un'area dedicata ai giochi per bambini. Anche la spiaggia poco distante di Lido di Fasano, riva di sassi sempre a Gardone Riviera, è ad accesso libero e ha un parcheggio vicino. Il lido offre cabine per cambiarsi, servizi igienici, docce e un bar.

Spiaggia di Casinò, Gardone Riviera