Strade chiuse a Viadana e Sabbioneta per il Giro d'Italia 2025 in Lombardia: l'elenco La dodicesima tappa del Giro d'Italia passerà il 22 maggio per Casalmaggiore (Cremona) e Viadana (Mantova), dove sarà disposta per quel giorno la chiusura della scuole. I ciclisti torneranno in Lombardia il 28 e 29 maggio.

Passa anche dalla Lombardia la marea in rosa del Giro d'Italia 2025. È la dodicesima tappa della corsa ciclistica più importante del Bel Paese, nonché la prima di quest’anno che attraversa parte della regione: si parte da Modena, in Emilia Romagna, per poi passare da Casalmaggiore nel Cremonese e arrivare a Sabbioneta e Viadana, nel Mantovano. Finita la gara giornaliera, la comitiva sulle due ruote si trasferirà in Veneto per la successiva tappa Rovigo-Vicenza del 23 maggio, e tornerà in Lombardia il 28 e 29 maggio.

Questa tappa, in particolare, è quella che interessa il territorio della Bassa Padana, con partenza nella tarda mattinata del 22 maggio da Modena e arrivo verso le ore 17 a Viadana, dopo che i ciclisti avranno percorso ben 172 km praticamente tutti in pianura. Sono le strade degli Appennini reggiani con passaggi nelle strade panoramiche dei Castelli Matildici, dove la massima altitudine è 600 metri sul livello del mare, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio Emilia per arrivare a Sant’Ilario d’Enza e avvicinarsi a Viadana da Sorbolo, scavalcando il ponte sul Po da Boretto.

Quindi ci saranno gli ultimi 27 km in una sorta di circuito che da Viadana porta i ciclisti a Sabbioneta per poi tornare a Quattrocase, Casalbellotto, Roncadello, Cicognara e infine imbucare viale Lombardia a Viadana per la volata finale. Un tragitto ideale per gli sprinter del gruppo in rosa, con ampi rettilinei pianeggianti e senza salite significative.

La dodicesima tappa del Giro d'Italia da Modena a Viadana (Mantova)

Le strade chiuse a Viadana per il Giro d'Italia

A Viadana (Mantova) le strade saranno chiuse al traffico il 22 maggio 2025, giorno della dodicesima tappa del Giro d'Italia, dalle ore 14 alle ore 18. Per quel giorno sarà disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. La chiusura riguarda esclusivamente gli istituti scolastici: le attività produttive, commerciali e artigianali non sono soggette ad alcuna chiusura obbligatoria. Ecco l'elenco delle vie chiuse al traffico:

Ponte Boretto/Viadana

Via Convento

Viale Lombardia

Via Villa S. Maria

Via Mazzini

P.zza Solferino

Via M. D’Azeglio

Via Circonv. Fosse

Largo De Gasperi

Via Sanfelice

Via Monteverdi

Via XX Settembre

Via Garibaldi

Via Carrobbio

Via Villa Scassa

Viale Kennedy

Viale dei Tigli

Via dei Pioppi

Via delle Querce

Gronda Nord

Viale Europa

Inoltre, in occasione del passaggio del Giro d'Italia, saranno in vigore ulteriori divieti e modifiche alla circolazione per garantire la sicurezza dell'evento. Gli autobus saranno sospesi dalle 13:45 alle 18, e gli studenti provenienti da Guastalla arriveranno in via Caduti sul Lavoro anziché all'autostazione.

Le strade chiuse a Sabbioneta per il Giro d'Italia

In vista del passaggio del Giro d’Italia, Il Comune di Sabbioneta (Mantova) ha emesso un’ordinanza con le strade chiuse e i divieti da rispettare. “Si rende necessario adottare provvedimenti di chiusura di alcune importanti arterie stradali e l’istituzione di divieti di sosta nelle medesime vie ed in particolare: ­ S.P. 63 – Via Fondi e ­ S.P. ex S.S. 420 – Via Europa. Per quel giorno sarà inoltre disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. Ecco le vie chiuse:

Arginelli (entrambe le uscite su via Europa e via Fondi)

Via Ca’ D’Amici (entrambe le uscite su via Europa e via Fondi)

Via Maffezzoli

Via Giunti (entrambe le uscite su via europa e via fondi)

Via Cantonazzo

Via Visioli

Via Piccola Atene

Via Lisca

Via Solazzi

Via Alberti

Via Fornaretto Mantovano

Via Vigoreto (sbocco su via Europa)

Via Monteverdi (sbocco su via Europa)

Via Prati