Quali musei visitare gratis domenica 1 febbraio 2026 a Milano e in Lombardia: l’elenco e gli orari
Oggi, domenica 1 febbraio – come ogni prima domenica del mese – a Milano e in Lombardia musei, parchi e siti archeologici sono aperti e visitabili gratuitamente a tutti nell'ambito dell'iniziativa Domenica al Museo, lanciata dal Ministero della Cultura. Tra i principali musei milanesi aperti per l'occasione si segnalano: Museo del Novecento, Musei del Castello Sforzesco, Civico Museo Archeologico, GAM Galleria d’Arte Moderna, Museo di Storia Naturale e Acquario Civico.
I musei, parchi e siti archeologici da visitare la prima domenica del mese
Come indicato anche sul sito del Ministero della Cultura, la prima domenica del mese, le visite gratuite nei musei si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione consigliata o obbligatoria, dove richiesta. Per questo prima di iniziare la visita occorre consultare il sito del museo così da avere tutte le informazioni necessarie.
MILANO
- Museo del Novecento
- Musei del Castello Sforzesco
- Civico Museo Archeologico
- GAM Galleria d’Arte Moderna
- Museo di Storia Naturale
- Acquario Civico
- Pinacoteca di Brera
- Museo del Cenacolo Vinciano (prenotazione da effettuare con largo anticipo: visita la pagina per i dettagli)
Altri musei milanesi
- Armani Silos
- Fondazione Luigi Rovati
- Gallerie d’Italia
VARESE E PROVINCIA
- Antiquarium e Parco archeologico di Castelseprio Via Castelvecchio – 21050 Castelseprio (VA)
- Area archeologica Monsorino di Golasecca Località Monsorino – 21010 Golasecca (VA)
MONZA E BRIANZA
- Cappella Espiatoria via Matteo da Campione, 7/a – 20900 Monza (MB)
PAVIA E PROVINCIA
- Complesso Monumentale e Museo della Certosa di Pavia viale Monumento, 4 – 27012 Certosa di Pavia (PV)
- Museo Archeologico Nazionale della Lomellina piazza Ducale, 20 – 27029 Vigevano (PV)
BRESCIA E PROVINCIA
- Castello Scaligero di Sirmione piazza Castello, 34 – 25019 Sirmione (BS)
- Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione piazza Orti Manara, 4 – 25019 Sirmione (BS)
- Museo archeologico nazionale della Valle Camonica piazzale Giacomini, 2 – 25040 Cividate Camuno (BS)
- MUPRE – Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica via San Martino, 7 – 25044 Capo di Ponte (BS)
- Parco archeologico del teatro e dell’anfiteatro di Cividate Camuno Via Tovini – 25040 Cividate Camuno (BS)
- Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo via Pieve di S. Siro – 01010 Capo di Ponte (BS)
- Parco nazionale delle Incisioni Rupestri via Naquane – 25044 Capo di Ponte (BS)
- Santuario di Minerva di Breno Località Spinera – 25043 Breno (BS)
- Villa Romana e Antiquarium via Crocefisso, 22 – 25015 Desenzano del Garda (BS)
SONDRIO E PROVINCIA
- Palazzo Besta via F. Besta, 8 – 23036 Teglio (SO)
- Parco delle incisioni rupestri con Rupe Magna di Grosio Via San Faustino – Ca’ del Cap – c/o Castelli Visconti Venosta – 23033 Grosio (SO)
MANTOVA
- Palazzo Ducale di Mantova piazza Sordello 40 – 46100 Mantova (MN)
CREMONA
- Villa Romana e Antiquarium di Palazzo Pignano Via Luoghi Vecchi – 26020 Cremona (CR)