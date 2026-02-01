Quali musei visitare gratis domenica 1 febbraio 2026 a Milano e in Lombardia: l’elenco e gli orari

Oggi, 1 febbraio, prima domenica del mese, a Milano e in Lombardia musei, parchi e siti archeologici sono aperti e visitabili gratuitamente: alcuni anche senza prenotazione.

Museo del Novecento

Oggi, domenica 1 febbraio – come ogni prima domenica del mese – a Milano e in Lombardia musei, parchi e siti archeologici sono aperti e visitabili gratuitamente a tutti nell'ambito dell'iniziativa Domenica al Museo, lanciata dal Ministero della Cultura. Tra i principali musei milanesi aperti per l'occasione si segnalano: Museo del Novecento, Musei del Castello Sforzesco, Civico Museo Archeologico, GAM Galleria d’Arte Moderna, Museo di Storia Naturale e Acquario Civico.

I musei, parchi e siti archeologici da visitare la prima domenica del mese

Come indicato anche sul sito del Ministero della Cultura, la prima domenica del mese, le visite gratuite nei musei si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso con prenotazione consigliata o obbligatoria, dove richiesta. Per questo prima di iniziare la visita occorre consultare il sito del museo così da avere tutte le informazioni necessarie.

MILANO

Leggi anche Scuole chiuse a Milano per le Olimpiadi: dove non si farà lezione il 6 febbraio per la Fiamma Olimpica

Museo del Novecento

Musei del Castello Sforzesco

Civico Museo Archeologico

GAM Galleria d’Arte Moderna

Museo di Storia Naturale

Acquario Civico

Pinacoteca di Brera

Museo del Cenacolo Vinciano (prenotazione da effettuare con largo anticipo: visita la pagina per i dettagli)

Altri musei milanesi

Armani Silos

Fondazione Luigi Rovati

Gallerie d’Italia

VARESE E PROVINCIA

Antiquarium e Parco archeologico di Castelseprio Via Castelvecchio – 21050 Castelseprio (VA)

Area archeologica Monsorino di Golasecca Località Monsorino – 21010 Golasecca (VA)

MONZA E BRIANZA

Cappella Espiatoria via Matteo da Campione, 7/a – 20900 Monza (MB)

PAVIA E PROVINCIA

Complesso Monumentale e Museo della Certosa di Pavia viale Monumento, 4 – 27012 Certosa di Pavia (PV)

Museo Archeologico Nazionale della Lomellina piazza Ducale, 20 – 27029 Vigevano (PV)

BRESCIA E PROVINCIA

Castello Scaligero di Sirmione piazza Castello, 34 – 25019 Sirmione (BS)

Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione piazza Orti Manara, 4 – 25019 Sirmione (BS)

Museo archeologico nazionale della Valle Camonica piazzale Giacomini, 2 – 25040 Cividate Camuno (BS)

MUPRE – Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica via San Martino, 7 – 25044 Capo di Ponte (BS)

Parco archeologico del teatro e dell’anfiteatro di Cividate Camuno Via Tovini – 25040 Cividate Camuno (BS)

Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo via Pieve di S. Siro – 01010 Capo di Ponte (BS)

Parco nazionale delle Incisioni Rupestri via Naquane – 25044 Capo di Ponte (BS)

Santuario di Minerva di Breno Località Spinera – 25043 Breno (BS)

Villa Romana e Antiquarium via Crocefisso, 22 – 25015 Desenzano del Garda (BS)

SONDRIO E PROVINCIA

Palazzo Besta via F. Besta, 8 – 23036 Teglio (SO)

Parco delle incisioni rupestri con Rupe Magna di Grosio Via San Faustino – Ca’ del Cap – c/o Castelli Visconti Venosta – 23033 Grosio (SO)

MANTOVA

Palazzo Ducale di Mantova piazza Sordello 40 – 46100 Mantova (MN)

CREMONA