Torcia olimpica a Milano oggi 6 febbraio: orari, percorso e strade chiuse per la Cerimonia d’apertura

In vista del passaggio della Fiamma Olimpica e della cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Milano, diverse strade sono chiuse al traffico. Ecco l’elenco completo.

Foto: LaPresse

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Invernali 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella giornata di oggi, venerdì 6 febbraio 2026, a Milano ci saranno alcune strade chiuse e un mini blocco del traffico causato dal passaggio della fiamma olimpica e dalla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 all'Arena Santa Giulia. Nel capoluogo meneghino ci saranno limitazioni al traffico nell'area tra Palazzo Reale, Palazzo Marino e piazza della Scala. E ancora qualche stazione della metropolitana sarà chiusa, giusto il tempo del passaggio della torcia olimpica o per consentire l'accesso all'Arena Santa Giulia. Ecco nel dettaglio, cosa c'è da sapere.

Le ultime tappe della torcia olimpica a Milano: orari e dove passa

Il tragitto inizierà all'Università Bicocca di Milano e poi proseguirà fino alla Darsena. Toccherà quindi alcuni punti nevralgici della città come Parco Sempione, largo Cairoli e piazza Gaulenti. Ecco nel dettaglio dove ci saranno limitazioni.

8:15 inizio percorso in auto da viale Pirelli

9:15 Zara

9:35 Cimitero Monumentale

10:45 Cairoli, inizio percorso a piedi

11:10 piazza della Scala

11:40 piazza Gae Aulenti

13:00 stazione Centrale

13:50 corso XXII Marzo

14:20 Porta Romana

15:00 Darsena

Le strade chiuse a Milano il 6 febbraio per le Olimpiadi

Dalle 21 di ieri sera, giovedì 5 febbraio, e fino alle 2 del 7 febbraio, in zona San Siro saranno chiuse al traffico, le seguenti vie: piazzale dello Sport, via Achille, via degli Aldobrandini, via dei Foscari, via dei Loredan, via dei Piccolomini, via dei Rospigliosi, via dei Sagredo, via del Centauro, via Dessiè, via Fetonte, via Harar nel tratto compreso tra via Dessiè e via Tesio, via Palatino carreggiata Ovest, via Patroclo compreso il sottopasso, via Pegaso, via San Giusto dall’incrocio delle vie Harar/Dessiè al punto di inversione di via San Giusto, via Tesio Federico.

Leggi anche Mosaner e Costantini tornano sovrani del curling: spazzano via la Svizzera con una gara perfetta

Dalle 10 di oggi e fino alle 2 del 7 febbraio, il traffico sarà chiuso in: piazza Axum, piazzale Segesta nei tratti compresi tra via degli Ottoboni/via Simone Stratico e via Gavirate/via Fausto Coppi, via Agrigento, via Albenga, via Alcamo, via Andora, via Arenzano, via Auronzo, via Bassi Martino, via Bisanzio, via Calliano, via Capecelatro Alfonso nel tratto compreso tra piazza Axum e via Pessano, via Cascina Mojetta, via Cassino, via Cesenatico, via Coppi Fausto, via Cremosano Marco, via Daddi Bernardo, via degli Alerami, via degli Erizzo, via degli Odescalchi, via degli Ottoboni, via dei Chiaramonti, via dei Frangipani, via dei Gradenigo, via dei Soranzo, via Dessiè, via Diano Marina, via Diomede, via Domaso, via Finale Ligure, via Gnocchi Don Carlo nel tratto compreso tra piazza Axum e via Arosio, via Goya Francesco, via Harar nel tratto compreso tra via Tesio e via Novara, via Ippodromo nel tratto compreso tra via Eugenio Montale e via Trenno, via Laigueglia, via Laveno, viale Caprilli Federico, via Lerici, via Levanto, via Lovere, via Mancini Pasquale Stanislao, via Montale Eugenio nel tratto compreso tra via Natta e via Ippodromo, via Monte Baldo, via Moretti Gaetano, via Novara dal civico 116/1 a via Varenna e nel tratto via Novara/Harar, via Oderzo, via Osma Carlo, via Passo di Brizio, via Passo Tre Croci, via Palatino carreggiata Est, via Pietraligure, via Pinerolo, via Pogatschnig Giuseppe, via Poldi Pezzoli Gian Giacomo, via San Giusto nel tratto compreso tra via Novara e il punto di inversione di via San Giusto in prossimità di via Dessié/via Harar, via Sant'Aquilino, via Sant'Elia Antonio nel tratto compreso tra via Terzaghi e via Diomede, via Sesto Calende, via Sironi Mario, via Storo, via Stratico Simone, via Terragni Giuseppe, via Trenno, via Val Martello, via Val Pantena, via Val Pellice, via Val Poschiavina, via Varenna e via Versilia.

Ancora dalle 14 alle 21 del 6 febbraio saranno chiuse al traffico: piazza della Scala, via Alessandro Manzoni nel tratto compreso da piazza della Scala a via Gerolamo Morone, via Gerolamo Morone, via Case Rotte, largo Raffaele Mattioli, via Adalberto Catena, via degli Omenoni, piazza Belgioioso, via Giuseppe Verdi, via Filodrammatici, via San Dalmazio, piazza Paolo Ferrari, largo Ghiringhelli, via Arrigo Boito, via Andegari nel tratto compreso da via Verdi a via Romagnosi, via Romagnosi nel tratto compreso da via Manzoni a via Andegari, via del Lauro, piazzetta Maurilio Bossi, via dei Bossi, via Clerici, via Silvio Pellico, via Carlo Cattaneo, via Marino, piazza San Fedele, via Giuseppe Mengoni, piazza del Duomo, via Mercanti, piazza Mercanti, via Giuseppe Mazzini nel tratto compreso da via Gaetano Giardino a piazza del Duomo, via Cappellari, via Dogana, via Guglielmo Marconi, via Paolo da Cannobio nel tratto compreso da via Flavio Baracchini a via Rastrelli, via Rastrelli, via Francesco Pecorari, via delle Ore, largo Ildefonso Schuster, via Palazzo Reale, via Santa Tecla, via Carlo Maria Martini, via Santa Radegonda, via San Clemente, piazza Fontana, via Cesare Beccaria, via Agnello nel tratto compreso da via Hoepli a piazza San Fedele, via Ragazzi del ’99, via Ugo Foscolo, via Giovanni Berchet, via San Raffaele, via Tommaso Grossi, via Farine, via Santa Margherita, passaggio Santa Margherita, via del Gallo, via San Protaso, via Bassano Porrone, largo Bortolo Belotti, largo Victor de Sabata, piazzetta Enrico Cuccia.

Dalle 10 alle 21 del 6 febbraio, il traffico è chiuso in: viale Alemagna, via Moliere, viale Milton, viale Curie (tratto cavalcavia Ferrovie Nord). Dalle 15 alle 24, sono chiuse al traffico: corso Sempione nel tratto compreso da via Canova a piazza Sempione, via Giovanni Gherardini, via Piermarini nel tratto compreso da piazza dei Volontari a corso Sempione, via Sangiorgio nel tratto compreso da piazza dei Volontari a piazza Sempione, via Guerrazzi nel tratto compreso da piazza dei Volontari a via Pagano, via Pagano nel tratto compreso da via Canova a piazza Sempione, via Cirillo nel tratto compreso da via Peschiera a corso Sempione, via Cagnola nel tratto compreso da via Cirillo a piazza Sempione, via Bertani. In via Bertani e via Pagano (da via Canova a piazza Sempione) è previsto anche il divieto di sosta, eccetto i veicoli autorizzati.