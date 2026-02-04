Torcia Olimpica a Milano, percorso e orari il 4, 5 e 6 febbraio: le ultime tappe prima delle Olimpiadi
Da oggi, mercoledì 4 febbraio, fino a venerdì 6 febbraio, la Torcia Olimpica concluderà il suo viaggio ed entrerà ufficialmente nella città di Milano, dopo aver attraversato il territorio metropolitano. Sono 61 le tappe finali della Fiamma Olimpica che compongono un percorso simbolico che anticipa l'inizio delle gare dei giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.
In particolare, il viaggio della Torcia sarà articolato su tre giornate: il 4 febbraio è dedicato all'hinterland milanese, il 5 febbraio la fiamma si avvicinerà alla città passando dalle aree esterne e dal Villaggio Olimpico, mentre il 6 febbraio il percorso entrerà nel cuore di Milano, toccando alcuni dei suoi monumenti più iconici.
Il percorso della Torcia Olimpica nell'hinterland milanese il 4 febbraio: orari e dove passa
La giornata di oggi, mercoledì 4 febbraio, segna l'avvio delle ultime tappe del viaggio olimpico nell'area milanese. La Torcia attraverserà i diversi comuni dell'hinterland, coinvolgendo piazze, strade principali e luoghi simbolici del territorio metropolitano. Il passaggio sarà scandito da una serie di tappe consecutive, con staffettisti che si alterneranno lungo il percorso.
Nello specifico, il percorso della Torcia Olimpica inizierà da Gallarate e proseguirà per il sito olimpico di Rho Fiera, Busto Arsizio, Castellanza e Legnano, Saronno, Seveso, Desio, Nova Milanese, Muggiò, Lissone, per finire a Monza. Gli orari variano da comune a comune e sono pensati per permettere al pubblico di assistere al passaggio della Fiamma in sicurezza, con brevi momenti celebrativi in punti strategici delle città coinvolte.
Le tappe della Torcia Olimpica il 5 febbraio a Milano e gli orari del passaggio
Domani, giovedì 5 febbraio, la Torcia Olimpica si avvicinerà ancor di più a Milano, entrando nelle aree periferiche e immediatamente esterne alla città. È in questa giornata che il percorso toccherà i luoghi legati all'organizzazione dei Giochi, tra cui la zona del Villaggio Olimpico, cuore logistico dell'evento.
In particolare, il percorso della Fiamma in città prenderà il via da Sesto San Giovanni, dalla Santa Giulia Ice Hockey Arena e dall'Ice Park di Rho. Farà poi tappa a Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello, per poi raggiungere la sede Eni di San Donato Milanese. Da qui, la Torcia entrerà a Milano e seguirà le seguenti tappe:
- Dal Villaggio Olimpico in via Lorenzini, attraverserà via Ripamonti, via Bellezza, parco Ravizza, via Sarfatti, via Castelbarco, viale Tibaldi, viale Liguria, viale Cassala, ponte Guido Crepax, viale Carlo Troya, piazza Napoli e viale Misurata fino a piazzale Bolivar (14:31 – 15:37)
- Da via Foppa, passerà per via Giorgio Washington, piazza Piemonte e via Buonarroti fino a piazza Wagner (15:37 – 15:56)
- Da Wagner, proseguirà lungo via Buonarroti fino a piazza Buonarroti, via Monte Rosa, piazza Amendola, viale Berengario, viale Eginardo, viale Scarampo, viale Teodorico, via Gattamelata, viale Duilio, largo Domodossola, viale Industria Est, piazza Tre Torri, viale Boezio (15:56 – 16:45)
- Dopo una pausa, la Torcia ripartirà da viale Cassiodoro per via Rossetti, via Mascheroni, piazza Tommaseo e via Bazzoni e arriverà in piazza della Conciliazione (17:15 – 17:37)
- Da qui proseguirà lungo via Toti, piazzale Baracca, corso Magenta, via Sant'Agnese, piazza Sant'Ambrogio, un tratto di via San Vittore e di via Carducci, poi proseguirà lungo via De Amicis, un tratto di corso di Porta Ticinese fino a sostare alle Colonne di San Lorenzo (17:37 – 18:00)
- Continuerà lungo via Molino delle Armi, via Santa Sofia e via Francesco Sforza (18:00 – 18:27)
- Dopo il passaggio davanti all'ospedale Policlinico, la Torcia proseguirà su via Visconti di Modrone, via Mascagni, via Donizetti, via Vivaio, via Cappuccini e viale Majno (18:27 – 18:56)
- Da viale Majno, la Torcia raggiungerà Porta Venezia, corso di Porta Venezia, via Senato, via Sant'Andrea e via Montenapoleone, piazza San Babila (18:56 – 19:12)
- L'ultimo tratto proseguirà lungo corso Vittorio Emanuele, via San Paolo, via Catena, piazza della Scala, Galleria Vittorio Emanuele, arrivando in piazza Duomo (19:12 – 19:30)
Orari e tappe della Torcia Olimpica il 6 febbraio: la fiamma tocca i monumenti milanesi
Venerdì prossimo, il 6 febbraio, sarà il giorno più atteso: la Torcia Olimpica toccherà alcuni luoghi simbolo della città. Il percorso si snoderà tra piazze ed edifici storici e strade che raccontano l'identità milanese, trasformando la città in un grande palcoscenico olimpico. Stazione Centrale, il Castello Sforzesco, Parco Sempione, la Darsena, fino a respirare l'aria dei quartieri residenziali di Brera e Porta Nuova, Piazza Frattini e Piazza XXIV Maggio. La fiamma diventerà così protagonista di una vera e propria celebrazione urbana, ultimo atto del viaggio prima dell'inizio ufficiale delle competizioni. Nello specifico, il viaggio milanese della Fiamma illuminerà le seguenti tappe:
- Il tragitto inizierà davanti all'Università della Bicocca, proseguirà in via Beccaro, in viale Fulvio Testi, fino alla fermata della M3/M5 di Zara (9.15 – 10.12)
- Proseguirà su viale Stelvio, via Valtellina, via Galli, via della Boscaiola, via Arnaldo da Brescia, via Valtellina, oltrepasserà il ponte sulla ferrovia lungo via Farini, verso il Cimitero Monumentale (10.12-10.35)
- Dal piazzale del Cimitero Monumentale continuerà lungo via Bramante fino a piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, via della Moscova, corso Garibaldi, via Tivoli, Foro Bonaparte. Proseguirà all'interno di Parco Sempione, lungo viale Beauharnais, viale Barbaro, viale Congresso Cispadano, viale Goethe, viale Mickiewicz, piazza del Cannone, attraverso i cortili del Castello Sforzesco arriverà il largo Cairoli (11.05 – 11.47)
- Da largo Cairoli percorrerà via Cusani, via dell'Orso, via Brera, entrerà nel cortile della Pinacoteca e uscirà da via Fratelli Gabba, continuando su via Monte di Pietà, via Verdi, angolo piazza della Scala (11.47 – 12.10)
- Da qui la Torcia proseguirà su via Manzoni, piazza Cavour, via Manin, via Tarchetti, piazza Repubblica, viale della Liberazione (12.10 – 12.41)
- Quindi la Torcia arriverà in piazza Gae Aulenti, e continuerà verso la fermata della M2 Gioia (13.41 – 13.55)
- Da M2 Gioia si sposterà verso via Sassetti, largo De Benedetti, viale Restelli, via Galvani fino in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale (13.55 – 14.03)
- Continuerà verso via Vitruvio, corso Buenos Aires, viale Regina Giovanna, via Pisacane, via Fiamma fino all'angolo con corso XXII Marzo (14.03 – 14.51)
- Proseguirà in via Morosini, via Spartaco, via Campi, viale Regina Margherita, e prosegue su via Caldara lungo la cerchia dei Bastioni fino in piazza Medaglie d'Oro(14.51 – 15.21)
- Da qui avanzerà lungo la cerchia dei Bastioni, viale Filippetti, viale Beatrice d'Este, largo Isabella d’Aragona, viale Gian Galeazzo fino a piazza XXIV Maggio (15.21 – 15.43)
- Con l'arrivo in Darsena, infine, la Torcia si imbarcherà per un ultimo tratto lungo il Naviglio Grande fino all'altezza del ponte di via Valenza (15.43 – 16.00)