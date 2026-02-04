Torcia Olimpica a Milano, percorso e orari il 4, 5 e 6 febbraio: le ultime tappe prima delle Olimpiadi

Cerimonia di accensione della Torcia Olimpica

Da oggi, mercoledì 4 febbraio, fino a venerdì 6 febbraio, la Torcia Olimpica concluderà il suo viaggio ed entrerà ufficialmente nella città di Milano, dopo aver attraversato il territorio metropolitano. Sono 61 le tappe finali della Fiamma Olimpica che compongono un percorso simbolico che anticipa l'inizio delle gare dei giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

In particolare, il viaggio della Torcia sarà articolato su tre giornate: il 4 febbraio è dedicato all'hinterland milanese, il 5 febbraio la fiamma si avvicinerà alla città passando dalle aree esterne e dal Villaggio Olimpico, mentre il 6 febbraio il percorso entrerà nel cuore di Milano, toccando alcuni dei suoi monumenti più iconici.

Il percorso della Torcia Olimpica nell'hinterland milanese il 4 febbraio: orari e dove passa

La giornata di oggi, mercoledì 4 febbraio, segna l'avvio delle ultime tappe del viaggio olimpico nell'area milanese. La Torcia attraverserà i diversi comuni dell'hinterland, coinvolgendo piazze, strade principali e luoghi simbolici del territorio metropolitano. Il passaggio sarà scandito da una serie di tappe consecutive, con staffettisti che si alterneranno lungo il percorso.

Nello specifico, il percorso della Torcia Olimpica inizierà da Gallarate e proseguirà per il sito olimpico di Rho Fiera, Busto Arsizio, Castellanza e Legnano, Saronno, Seveso, Desio, Nova Milanese, Muggiò, Lissone, per finire a Monza. Gli orari variano da comune a comune e sono pensati per permettere al pubblico di assistere al passaggio della Fiamma in sicurezza, con brevi momenti celebrativi in punti strategici delle città coinvolte.

Le tappe della Torcia Olimpica il 5 febbraio a Milano e gli orari del passaggio

Domani, giovedì 5 febbraio, la Torcia Olimpica si avvicinerà ancor di più a Milano, entrando nelle aree periferiche e immediatamente esterne alla città. È in questa giornata che il percorso toccherà i luoghi legati all'organizzazione dei Giochi, tra cui la zona del Villaggio Olimpico, cuore logistico dell'evento.

In particolare, il percorso della Fiamma in città prenderà il via da Sesto San Giovanni, dalla Santa Giulia Ice Hockey Arena e dall'Ice Park di Rho. Farà poi tappa a Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello, per poi raggiungere la sede Eni di San Donato Milanese. Da qui, la Torcia entrerà a Milano e seguirà le seguenti tappe:

Dal Villaggio Olimpico in via Lorenzini , attraverserà via Ripamonti, via Bellezza, parco Ravizza, via Sarfatti, via Castelbarco, viale Tibaldi, viale Liguria, viale Cassala, ponte Guido Crepax, viale Carlo Troya, piazza Napoli e viale Misurata fino a piazzale Bolivar (14:31 – 15:37)

in via Lorenzini attraverserà via Ripamonti, via Bellezza, parco Ravizza, via Sarfatti, via Castelbarco, viale Tibaldi, viale Liguria, viale Cassala, ponte Guido Crepax, viale Carlo Troya, piazza Napoli e viale Misurata fino a piazzale Bolivar Da via Foppa, passerà per via Giorgio Washington , piazza Piemonte e via Buonarroti fino a piazza Wagner (15:37 – 15:56)

, piazza Piemonte e via Buonarroti fino a piazza Wagner Da Wagner, proseguirà lungo via Buonarroti fino a piazza Buonarroti, via Monte Rosa, piazza Amendola, viale Berengario, viale Eginardo, viale Scarampo, viale Teodorico, via Gattamelata, viale Duilio, largo Domodossola, viale Industria Est, piazza Tre Torri , viale Boezio (15:56 – 16:45)

, viale Boezio Dopo una pausa, la Torcia ripartirà da viale Cassiodoro per via Rossetti, via Mascheroni, piazza Tommaseo e via Bazzoni e arriverà in piazza della Conciliazione (17:15 – 17:37)

Da qui proseguirà lungo via Toti, piazzale Baracca, corso Magenta, via Sant'Agnese, piazza Sant'Ambrogio , un tratto di via San Vittore e di via Carducci, poi proseguirà lungo via De Amicis, un tratto di corso di Porta Ticinese fino a sostare alle Colonne di San Lorenzo (17:37 – 18:00)

, un tratto di via San Vittore e di via Carducci, poi proseguirà lungo via De Amicis, un tratto di corso di Porta Ticinese fino a sostare alle Continuerà lungo via Molino delle Armi, via Santa Sofia e via Francesco Sforza ( 18:00 – 18:27)

Dopo il passaggio davanti all'ospedale Policlinico, la Torcia proseguirà su via Visconti di Modrone, via Mascagni, via Donizetti, via Vivaio, via Cappuccini e viale Majno ( 18:27 – 18:56)

Da viale Majno, la Torcia raggiungerà Porta Venezia, corso di Porta Venezia, via Senato, via Sant'Andrea e via Montenapoleone, piazza San Babila (18:56 – 19:12)

corso di Porta Venezia, via Senato, via Sant'Andrea e via Montenapoleone, L'ultimo tratto proseguirà lungo corso Vittorio Emanuele, via San Paolo, via Catena, piazza della Scala, Galleria Vittorio Emanuele, arrivando in piazza Duomo (19:12 – 19:30)

Orari e tappe della Torcia Olimpica il 6 febbraio: la fiamma tocca i monumenti milanesi

Venerdì prossimo, il 6 febbraio, sarà il giorno più atteso: la Torcia Olimpica toccherà alcuni luoghi simbolo della città. Il percorso si snoderà tra piazze ed edifici storici e strade che raccontano l'identità milanese, trasformando la città in un grande palcoscenico olimpico. Stazione Centrale, il Castello Sforzesco, Parco Sempione, la Darsena, fino a respirare l'aria dei quartieri residenziali di Brera e Porta Nuova, Piazza Frattini e Piazza XXIV Maggio. La fiamma diventerà così protagonista di una vera e propria celebrazione urbana, ultimo atto del viaggio prima dell'inizio ufficiale delle competizioni. Nello specifico, il viaggio milanese della Fiamma illuminerà le seguenti tappe: