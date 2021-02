Sarà un weekend dal tempo incerto quello in arrivo a Milano nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 febbraio. Anticipato da una giornata, venerdì 19, caratterizzata da cielo nuvoloso. Le previsioni meteo per il fine settimana nel capoluogo lombardo indicano che le condizioni meteo spazieranno dalla pioggia, prevista a tratti nelle giornate di venerdì e sabato, al sole che potrebbe invece spuntare domenica pomeriggio. L'elemento che accomunerà le giornate conclusive di questa settimana sarà invece la temperatura, in lieve aumento fino a domenica ma sostanzialmente stabile su valori intorno ai 12-13 gradi di massima.

Meteo Milano sabato 20 febbraio

Dopo una giornata, quella di venerdì 19, caratterizzata da cielo nuvoloso e foschia (con possibilità di deboli piogge), anche sabato 20 febbraio le nuvole saranno le assolute protagoniste nei cieli di Milano. Qualche possibile pioggia, comunque debole, è attesa nella mattinata. Dal pomeriggio fino alla sera il cielo rimarrà coperto. Aumentano leggermente le temperature, con valori compresi tra gli 8 e i 12 gradi.

Previsioni meteo Milano per domenica 21 febbraio

Nella giornata in cui Milano e la Lombardia potrebbero "cambiare colore" per via dei dati sull'emergenza Covid e diventare arancioni, il sole tornerà a fare capolino. Dopo una mattinata caratterizzata da nuvole e foschia, a partire dal primo pomeriggio sono attese su Milano ampie schiarite, col sole che dovrebbe rimanere ben visibile fino al tramonto. Aumentano ancora le temperature nei valori massimi, che si attesteranno attorno ai 13 gradi: si amplia la "forbice" con le minime, che scendono attorno ai 7 gradi.